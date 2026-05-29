Arsenal vs. PSG, por la final de la Champions League 2025/2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

La temporada de clubes en Europa está a punto de terminar, y mientras casi todos están de vacaciones o preparándose para el Mundial 2026, hay dos equipos que solo piensan en una cosa: levantar la “Orejona”. El Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia se enfrentan este sábado en la gran final de la Champions League 2025/2026. Y no, no nos animamos a dar un candidato…

El Arsenal es, desde los números, el mejor equipo del año en Europa. Se sacó la espina al finalmente ganar la Premier League con una jornada de anticipación y ahora va por un trofeo que no tiene en sus vitrinas. Marcha invencible en la presente edición del torneo continental, aunque su rendimiento no ha sido el mismo en la etapa de playoffs.

Los Gunners fueron los mejores de la fase regular del torneo, con un fútbol pragmático, poco vistoso, pero muy efectivo. Ganó sus ocho partidos de manera consecutiva y solo permitió cuatro goles en contra. Ese ritmo arrollador empezó a flaquear en los primeros meses de 2026 (también en la Premier), a medida que algunas lesiones y la presión parecían comerse al equipo que dirige Mikel Arteta.

En Champions, no dejó grandes sensaciones en ninguna de las fases mano a mano.

Escapó de la derrota en la ida ante el Bayer Leverkusen gracias a un penal agónico mal sancionado y en casa logró sellar el pasaje a cuartos con un 2-0. Allí apareció el Sporting de Lisboa, que fue mejor en los primeros 90 minutos, pero que capituló al 90+1 con un gol de Havertz. La revancha fue un 0-0 pálido, donde los londinenses buscaron más cerrar los pocos circuitos creativos del Lisboa que crear sus propias situaciones. Ya en semis le tocó el Atlético de Madrid, quien decididamente mereció ponerse arriba en la serie. La mala puntería de los Colchoneros y otro penal completamente exagerado por Gyökeres le permitieron llegar a la revancha con empate. Los últimos 90 minutos fueron, otra vez, pobres, pero les alcanzó a los de Arteta con un gol de Saka tras un rebote de Oblak.

El camino del PSG fue completamente opuesto y, a la vez, muy similar a lo que hicieron la pasada temporada, cuando acabaron coronándose ante el Inter de Milán. Los parisinos tuvieron una fase de liga irregular. Empezaron goleado, pero terminaron pidiendo la hora, cerrando la etapa inaugural con tres partidos sin victorias y la obligación de jugar los playoffs para meterse en octavos de final.

Vencieron con lo justo al Monaco y golearon sin piedad al Chelsea en una serie catastrófica para su portero. Ya en cuartos dejaron en el camino al Liverpool, aunque no sin sufrimiento, especialmente en la vuelta (a pesar del doble 2-0) en Anfield. Después junto al Bayern Munich regalaron un partido para el recuerdo que terminó 5-4 para los parisinos, y en la vuelta hubo clase magistral de Luis Enrique para explotar las flaquezas alemanas y ahogar a sus mejores jugadores con la presión.

La de este sábado será, ante todo, una final de estilos. El pragmatismo del Arsenal ante la voracidad del PSG. Esto no quiere decir que no vayamos a tener un partido de ida y vuelta. Los Gunners tienen también jugadores muy rápidos, que se sientes muy cómodos con el contragolpe, por lo que el encuentro podría romperse en cualquier momento.

Habrá presencia latinoamericana en la final de la Champions League, y, de alguna manera, ya podríamos decir que de Esmeraldas saldrá el nuevo campeón. La provincia ecuatoriana es la cuna de Piero Hincapié, el lateral izquierdo titular del equipo inglés, y de Willian Pacho, uno de los centrales del conjunto francés.

“Sea Pacho o Piero, ya ganamos”, es el lema que se repite por estas horas en las calles de Esmeraldas. El clima de fiesta se percibe con facilidad y se preparan pantallas gigantes en la provincia para poder ver el juego que coronará a uno de los dos como rey de Europa.

Pero habrá también quienes prendan velas, porque también son dos pilares de la defensa de la selección de Ecuador, que está a menos de un mes del debut en el Mundial. Cualquier lesión o molestia física alterará los planes de Beccacece, a quien se le pondrán los pelos de punta (si es que eso es posible) desde el minuto 0 hasta el 90.

Con todos sus titulares disponibles (Ben White es la única baja por lesión), la duda pasa por saber si Arteta hará algún cambio de esquema, sabiendo que el PSG ataca mucho por los costados. Por eso, no sería de extrañar que utilice una defensa con cinco nombres, con dos carrileros que se sumen a la línea de volantes cuando los Gunners ataquen.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres.

En PSG había muchas dudas por la presencia de Hakimi y Nuno Mendes, los dos laterales del equipo, y piezas fundamentales de todo el andamiaje parisino, que estaban entre algodones por lesión. Sin embargo, Luis Enrique dijo en rueda de prensa que ambos están disponibles, por lo que se espera que sean titulares, relegando a Fabián Ruiz al banco de suplentes.

Paris Saint Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, João Neves, Vitinha; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

El Arsenal y el PSG se enfrentará en el Puskás Aréna de Budapest, en la capital de Hungría. Es un estadio relativamente nuevo, ya que recién reabrió sus puertas en 2019. Se contruyó sobre el viejo estadio Ferenc Puskás, aunque aún se pueden ver los muros de ladrillo en la entrada principal del renovado recinto.

Tiene una capacidad para 65.000 espectadores y ya tuvo acción en la final de la UEFA Europa League 2022/2023 y en cuatro encuentros de la Eurocopa 2020.

Si el nombre te suena familiar no es de extrañar. Ferenc Puskás es una leyenda del fútbol de Hungría y del continente, y ganó tres veces la Copa de Europa con la camiseta del Real Madrid.

Cuidado, por primera vez en mucho tiempo se cambió el horario de la final de la Champions League, que se adelantó varias horas, así que a tomar nota.

12 p.m. de Miami.

9 a.m. de Los Ángeles

10 a.m. de Ciudad de México

11 a.m. de Bogotá.

1 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos estarán las opciones de Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en México se verá a través de MAX y FOX. En Argentina se podrá sintonizar en FOX Sports, ESPN y Disney+, mientras que en Colombia ESPN o Disney+. En España podrá verse por Movistar+.

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