Brasil critica a EE.UU. y a los Bolsonaro tras designación de grupos criminales brasileños como terroristas

Por Sol Amaya, CNN en Español

Tras la designación por parte de Estados Unidos de Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), los grupos criminales más importantes de Brasil, como organizaciones terroristas, el Gobierno del presidente Lula da Silva emitió un comunicado con fuertes críticas a la medida de Washington y en defensa de la lucha de su administración contra el crimen organizado.

“Brasil es una nación soberana que ha librado un combate permanente contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y las demás facciones y milicias que practican el terrorismo en los territorios donde viven millones de familias”, dice el comunicado publicado por Brasilia.

El texto alude también a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y su hijo Flavio Bolsonaro, que busca lanzarse como candidato a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Brasil en octubre. Flavio Bolsonaro viajó esta semana a EE.UU. y consiguió una esperada foto con el presidente Donald Trump. Tras el encuentro, dijo, entre otras cosas, que le había solicitado al mandatario estadounidense que declarara como organizaciones terroristas al CV y al PCC, algo que Brasilia ya venía rechazando.

“La seguridad de nuestra población es demasiado importante para ser manipulada políticamente por traidores que intentan confundir estos conceptos. Por falsos patriotas, involucrados con el crimen organizado, que piden a autoridades extranjeras la interferencia en asuntos brasileños”, dice el comunicado del Gobierno brasileño. Y agrega: “Es deplorable que una vez más integrantes de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para defender la intervención extranjera en Brasil”.

CNN contactó a la oficina de Flavio Bolsonaro para pedir comentarios sobre las afirmaciones de Brasilia y aguarda una respuesta.

En tanto, el Gobierno de Lula Da Silva señala que Brasil presentó en abril al Departamento de Estado de EE.UU. “una propuesta enfocada en la inteligencia y la cooperación internacional que incluye la ampliación de los controles sobre el lavado de dinero practicado en el exterior y sobre el tráfico de armas enviadas a Brasil”.

En ese sentido, aseguran que la colaboración internacional es bienvenida, pero que no permitirán “el uso de medidas arbitrarias provenientes del extranjero como pretexto para atacar nuestra soberanía y nuestra economía”.

“Medidas unilaterales, no negociadas, pueden debilitar el combate a los criminales y generar acciones que ponen en riesgo la vida de personas que nada tienen que ver con el crimen”, explica el texto.

El comunicado concluye con un mensaje concreto: “La soberanía nacional no es negociable. Brasil rechaza cualquier forma de interferencia externa en sus asuntos internos. Quienes definen cómo se clasifica y combate el crimen dentro de Brasil son los brasileños, con sus instituciones, sus leyes y sus fuerzas de seguridad”.

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