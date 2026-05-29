Djokovic queda eliminado de Roland Garros tras una sorprendente derrota ante el joven brasileño Joao Fonseca

Thomas Schlachter

Novak Djokovic no logró su objetivo de ganar un título de Grand Slam por 25ª vez tras perder contra Joao Fonseca en Roland Garros.

Djokovic tenía una ventaja de 2-0 en sets, pero el brasileño de 19 años se recuperó para ganar los tres sets siguientes, logrando la impresionante victoria contra la superestrella serbia.

El hombre de 39 años acabó perdiendo 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en el emocionante partido a cinco sets.

Con Carlos Alcaraz ausente en el torneo, Jannik Sinner desfalleciendo bajo el sol parisino el jueves y Djokovic perdiendo en la tercera ronda, esto significa que habrá un nuevo ganador del Grand Slam en el torneo individual masculino.

Cuando Djokovic ganó el segundo set, parecía que el encuentro de la tercera ronda estaba prácticamente decidido.

El campeón de 24 Grand Slam tenía un casi inigualable récord de 289-1 cuando iba ganando por dos sets a cero en los majors, según la transmisión de TNT, y decir que Fonseca tenía una montaña que escalar podría ser quedarse corto.

Pero el número 28 se fue recuperando poco a poco.

Fonseca no solo tuvo que vencer al jugador de tenis individual masculino más exitoso de todos los tiempos, sino también todas las probabilidades. Según la transmisión de TNT, esta fue la primera derrota de Djokovic en un Grand Slam contra un adolescente.

El brasileño, sin embargo, lo hizo con estilo mientras la multitud comenzaba a apoyar su esfuerzo al percibir la posibilidad de una épica remontada.

Mientras Djokovic se cansaba bajo el sofocante sol que calentaba la Pista Philippe-Chatrier, parecía que Fonseca estaba ganando energía, y confianza, gracias a un poderoso servicio.

La potencia de Fonseca apareció a medida que el juego se acercaba a su final con los servicios cada vez más dominantes del brasileño. Después, incluso se comparó con el retirado estadounidense que solía aterrorizar a los oponentes con un explosivo primer servicio.

“Me sentí como John Isner”, bromeó el adolescente antes de agradecer a todos sus compatriotas brasileños en la multitud.

Con el tricampeón de Roland Garros sirviendo en el 5-5 en el quinto set, Fonseca tomó la iniciativa con el tacto más delicado.

Después de intercambiar golpes, el joven corrió a un drop shot de Djokovic antes de devolverlo exquisitamente con un tenue revés, dejando a su oponente con las manos en las rodillas en incredulidad.

La victoria de “cuento de hadas” empezó a parecer real con el joven sirviendo para ganar el partido en el 6-5 del set final. Después de intercambiar puntos, procedió a lanzar tres ases consecutivos a Djokovic para sellar la victoria con una sonrisa.

Un Fonseca muy feliz rindió homenaje a su oponente durante su entrevista en TNT mientras intentaba recuperar el aliento.

“Quiero decir, qué ídolo tenemos. Es un placer simplemente pisar la cancha contra él”, dijo sobre Djokovic. “Solo agradeciéndole”.

También se refirió a su madre en la multitud para desearle un feliz cumpleaños, con la familia compartiendo una noche parisina inolvidable.

Para Djokovic, esto se registrará como una oportunidad perdida, pero fue amable al final cuando abrazó a Fonseca en la red después del saque ganador del partido. Fue un momento de camaradería mientras el reloj de la cancha mostraba el tiempo del partido: cuatro horas y 53 minutos.

“Le dije que se merecía ganar”, dijo el serbio durante su rueda de prensa. “Jugó un partido increíble y debería estar orgulloso de sí mismo. Le deseo buena suerte para el resto del torneo”.

Sin Alcaraz y Sinner en su camino, esta era una auténtica oportunidad para que el veterano se hiciera con el primer puesto en la lista de títulos individuales de Grand Slam, rompiendo su empate con Margaret Court.

Cuando se le preguntó en rueda de prensa después del partdio si este podría haber sido su último partido en Roland Garros, Djokovic respondió: “No lo sé”.

El torneo masculino ahora ha quedado completamente abierto y habrá un nuevo ganador importante en individuales masculino garantizado por primera vez desde el Abierto de Australia en 2024.

Fonseca se enfrentará a Tommy Paul o Casper Ruud el domingo.

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