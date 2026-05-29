Exalcaldesa del sur de California se declara culpable de actuar en secreto como agente del Gobierno chino

Associated Press

Una exalcaldesa del sur de California se declaró culpable el viernes de actuar como agente ilegal del Gobierno de China.

Eileen Wang, quien dejó su cargo como alcaldesa de Arcadia a principios de este mes, fue acusada en abril de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un Gobierno extranjero. Se declaró culpable de cumplir instrucciones de funcionarios chinos al compartir artículos favorables a Beijing, sin notificar previamente al Gobierno de Estados Unidos como exige la ley.

La mujer, de 56 años, fue elegida en noviembre de 2022 para un concejo municipal de cinco miembros, del cual la alcaldesa se selecciona de manera rotativa. Los fiscales federales señalan que la conducta ilegal de Wang ocurrió entre finales de 2020 y 2022. Funcionarios de Arcadia y los abogados de Wang han dicho que esa conducta terminó antes de que asumiera el cargo.

Arcadia se encuentra aproximadamente a 13 millas (casi 21 kilómetros) al noreste de Los Ángeles. La ciudad, de unos 53.000 habitantes, es mayoritariamente asiática y tiene una alta concentración de residentes chinos.

Wang compareció ante una corte federal en el centro de Los Ángeles para presentar su declaración de culpabilidad. La audiencia incluyó preguntas procesales del juez federal de distrito Wesley Hsu para asegurarse de que Wang entendía sus derechos y las consecuencias de su declaración. Hubo un intérprete de mandarín presente, pero Wang afirmó que no necesitaba asistencia.

Wang podrá permanecer en libertad bajo una fianza de US$ 25.000 hasta su sentencia, programada para el 6 de octubre. Enfrenta hasta 10 años de prisión y tres años de libertad condicionada.

Según su acuerdo de culpabilidad, Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, trabajaron en nombre de funcionarios del Gobierno de la República Popular China promoviendo propaganda en un sitio web llamado US News Center.

Sun cumple una condena de cuatro años tras declararse culpable del mismo cargo en octubre pasado. También figuraba en los registros de campaña como tesorero de la campaña electoral de Wang en 2022.

En una ocasión, en junio de 2021, un funcionario del Gobierno envió a Wang un enlace a una carta al editor publicada en Los Angeles Times escrita por el cónsul general de la República Popular China en Los Ángeles.

El texto refutaba informes sobre persecución, trabajo forzado y abuso de uigures, la minoría étnica túrquica en la región china de Xinjiang, y afirmaba: “No ha habido genocidio en Xinjiang ni trabajo forzado en los campos de algodón de la región ni en ningún otro sector”.

Minutos después, Wang compartió el enlace en su sitio web.

Estados Unidos y varios otros países han declarado que las políticas de Beijing contra los uigures constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad.

En ese momento, Wang estaba comprometida con Sun, según sus abogados. Ella ha dicho que la relación terminó en la primavera de 2024. Un comunicado emitido tras su renuncia menciona “su confianza y amor por aparentemente la persona equivocada que finalmente la llevó por mal camino”.

Residentes y exfuncionarios electos de Arcadia han señalado que Wang debió haber sido instada a renunciar cuando quedó bajo investigación del FBI por el caso de Sun.

El alcalde interino Paul Cheng dijo que él y otros miembros del concejo tenían las manos atadas en ese momento. Explicó que la carta orgánica de la ciudad solo les permite destituir a un concejal si ha sido condenado por un delito, lo cual Wang aún no había ocurrido.

“Si hay una investigación federal en curso, nosotros no somos investigadores y politizar un tema solo afecta cualquier investigación federal en curso”, dijo Cheng.

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