Las 5 cosas que debes saber este 29 de mayo

Por CNN en Español

EE.UU. e Irán logran acuerdo preliminar sobre el estrecho de Ormuz y el diálogo nuclear, pero Trump no lo ha ratificado. Cohete de Blue Origin explota durante una prueba en tierra. La incansable lucha de una hija para liberar a su padre de Alligator Alcatraz. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Los colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente. Los candidatos mayor opción son el oficialista Iván Cepeda y los opositores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Las encuestas anticipan una posible segunda vuelta. Está en juego la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro o un giro hacia la derecha. Este domingo sigue la cobertura en vivo de CNN en Español con minuto a minuto, análisis en tiempo real y transmisión en directo con Fernando Ramos, Fernando del Rincón y Juan Carlos López.

Funcionarios estadounidenses anunciaron que se ha alcanzado un acuerdo preliminar en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque el presidente Donald Trump no lo ha ratificado debido a la tensa situación que se vive en Medio Oriente.

Blue Origin informó este jueves que un cohete New Glenn presentó una anomalía mientras realizaba una prueba de encendido en tierra. Un video registrado durante la noche desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, parece mostrar la explosión del vehículo en la plataforma de lanzamiento.

Con el inminente cierre del controversial centro de detención de ICE en Florida Alligator Alcatraz, cientos recluidos aún que siguen sin saber si serán liberados, deportados o trasladados a otros establecimientos. Uno de ellos, que estuvo retenido allí durante seis meses, fue liberado gracias al incansable trabajo de su hija.

El Gobierno de Trump ha instruido discretamente a los fiscales federales en Miami que eviten llevar a cabo investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un objetivo de larga data de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas del orden estadounidenses.

¿Quién es el futbolista “menos conocido” del Mundial que se volvió viral por un influencer argentino?

A. James Rodríguez

B. Yeremy Pino

C. Franco Mastantuono

D. Tim Payne

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Tres hermanos fueron manipulados por el líder de un culto apocalíptico. Luego, el FBI irrumpió en el lugar

Alexis, Shaina y Matthew Broderick crecieron dentro del culto apocalíptico liderado por Tony Alamo, donde fueron manipulados, castigados y aislados del mundo exterior. Un operativo del FBI les cambió la vida para siempre.

Un manuscrito del rey Arturo, en manos privadas durante 700 años, sale a la venta por un precio astronómico

Un manuscrito medieval que contiene una versión temprana de las historias del rey Arturo y Merlín, que ha permanecido en manos privadas durante aproximadamente 700 años, se subastará este verano en una venta excepcional.

Acusan a exfuncionario de la CIA de robar al Gobierno lingotes de oro valorados en millones de dólares

Un exfuncionario de la CIA en Virginia fue acusado de robar decenas de millones de dólares en lingotes de oro y moneda extranjera de la misma agencia para la que trabajaba. Dos días antes de su arresto, el FBI allanó la vivienda del exagente y encontró más de 300 lingotes de oro valorados en aproximadamente US$ 40 millones, junto con US$ 2 millones en efectivo.

US$ 250

Es la denominación del billete conmemorativo con la cara de Trump que la Oficina de Grabado e Impresión está considerando crear. La ley estadounidense no autoriza la impresión de la imagen de una persona viva en la moneda estadounidense. Sería necesaria la autorización del Congreso para hacer una excepción a esta ley.

“Si desayuno no puedo almorzar”

—Lo dijo Martina Santos, dominicana, residente del Bronx desde hace cinco décadas y beneficiaria de la ayuda alimentaria. Como ella, muchos hispanos en EE.UU. saltan comidas o acuden a las ong por la creciente inseguridad alimentaria.

Mira la frenética persecución de la policía a un canguro en Texas

Un canguro llamado Bingus se escapó en Waco, Texas, y generó una persecución policial.

👋 Nos vemos lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El perfil en redes sociales del defensa neozelandés Tim Payne ha explotado en los últimos días después de que un influencer argentino decidiera que era el jugador menos conocido de la Copa Mundial.

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