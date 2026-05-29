Listos los cruces octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

Por César López, CNN en Español

Los torneos continentales de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, ya conocen los cruces de octavos de final tras haber finalizado esta semana la fase de grupos. Ambos torneos estarán interrumpidos por el Mundial 2026 y retomarán en agosto.

Uno de los cruces más llamativos de la siguiente fase es la llave entre brasileños; el Flamengo y el Cruzeiro, equipos con altas posibilidades de título.

El Flamengo es el vigente campeón y busca repetir el título, una gesta que lleva más de un cuarto de siglo sin ser alcanzada, cuando lo hizo Boca Juniors entre 2000 y 2001.

La final de este torneo está pautada para el 28 de noviembre en Montevideo y la gran incógnita es si se romperá la hegemonía de los equipos brasileños, que llevan 7 años consecutivos dominando el certamen. Vale la pena anotar que en esta fase de octavos seis equipos brasileños se encuentran clasificados.

Los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo entre el 12 y 19 de agosto.

Estudiantes (ARG) vs. Universidad Católica (CHI)

Mirassol (BRA) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU)

Fluminense (BRA) vs. Independiente Rivadavia (ARG)

Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)

Cruzeiro (BRA) vs. Flamengo (BRA)

Platense (ARG) vs. Coquimbo Unido (CHI)

Palmeiras (BRA) vs. Cerro Porteño (PAR)

Rosario Central (ARG) vs. Corinthians (BRA)

La Copa Sudamericana tiene tintes de Libertadores con los equipos que están con vida en este torneo, y que has sido tradicionales del principal torneo sudamericano,

River Plate, Boca Juniors (eliminado de la Libertadores), el Sao Paulo, el Olimpia y otros nombres rimbombantes del fútbol sudamericano, animan la siguiente fase del torneo.

Los cruces ya quedaron sorteados, pero antes se jugará una fase extra de eliminación para determinar los rivales ya preclasificados en octavos. Así quedó el cuadro:

Boca Juniors (ARG) vs. O’Higgins (CHI)

Bolívar (BOL) vs. Gremio (BRA)

Santa Fe (COL) vs. Caracas (VEN)

Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA)

Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

UCV (VEN) vs. Santos (BRA)

Nacional (URU) vs. Tigre (ARG)

Lanús vs. Cienciano (PER)

Estos cruces se jugarán la semana después del Mundial en partido de ida y vuelta, entre el 21 y 30 de julio.

Los ganadores ya saben el rival de la siguiente ronda que se llevará a cabo entre el 12 y 19 de agosto.

Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG)/O’Higgins (CHI)

Sao Paulo (BRA) vs. Bolívar (BOL)/Gremio (BRA)

River Plate vs. Santa Fe (COL)/Caracas (VEN)

Olimpia (PAR) vs. Medellín (COL)/Vasco da Gama (BRA)

Atlético Mineiro (BRA) vs. Bragantino (BRA)/Sporting Cristal (PER)

Macará (ECU) vs. UCV (VEN)/Santos (BRA)

City Torque (URU) vs. Nacional (URU)/Tigre (ARG)

Botafogo (BRA) vs. Lanús/Cienciano (PER)

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