Luna azul de mayo 2026: ¿qué es y cuándo verla?

Por Avni Trivedi, CNN

Probablemente hayas escuchado la expresión “una vez cada luna azul”. Quizá incluso la hayas usado para describir algo que ocurre muy de vez en cuando en tu vida, por ejemplo, la frecuencia con la que compras un celular nuevo.

Pero este fin de semana habrá una verdadera luna azul: la segunda luna llena que aparece en el cielo en un mismo mes.

El evento celeste ocurre siete veces cada 19 años, o aproximadamente cada dos o tres años, de acuerdo con EarthSky.

El ciclo lunar tiene ocho fases y dura 29,5 días, apenas menos que un mes típico. Como resultado de ese desfase, en ocasiones un mes alberga dos lunas llenas. La segunda de esas lunas se llama luna azul; más específicamente, una luna azul de calendario.

A veces, un mismo año puede incluso tener dos lunas azules. En 2018, enero y marzo tuvieron dos lunas llenas, mientras que febrero no tuvo ninguna. La próxima vez que ocurra este fenómeno será en 2037, según The Old Farmer’s Almanac.

Otro tipo de luna azul es la luna azul estacional. Esto ocurre cuando en una estación de tres meses aparecen cuatro lunas llenas, en lugar de las tres habituales. En esa secuencia, la tercera se denomina luna azul. La próxima luna azul estacional saldrá el 20 de mayo de 2027.

A pesar de su colorido nombre, el satélite de la Tierra se verá en su tono habitual: blanco plateado o dorado.

La frase “la luna es azul” se remonta al siglo XVI y se usaba para describir algo que se consideraba imposible, de donde proviene el término “luna azul”, según Britannica.

Sin embargo, fue en el Maine Farmer’s Almanac de 1937 donde la expresión quedó documentada por primera vez, y con el tiempo evolucionó hasta referirse al evento celeste tal como lo conocemos hoy, señaló la Dra. Pamela Gay, científica senior del Planetary Science Institute.

Aun así, es posible que la luna se vea azul cuando la atmósfera terrestre contiene partículas de humo o polvo apenas más anchas que 900 nanómetros, aunque eso es poco común. En 1883, hubo reportes de personas que vieron la luna volverse azul después de la erupción del volcán Krakatoa, en Indonesia, de acuerdo con Britannica.

La luna azul de mayo alcanzará su punto máximo de plenitud a las 4:45 a.m., hora de Miami, el domingo, antes de la salida del sol. Este evento también coincidirá con una microluna, lo que significa que estará cerca de su punto más lejano de la Tierra en su órbita, según EarthSky.

Como la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, su tamaño aparente varía alrededor de un 10 % en distintos puntos de su recorrido, explicó Gay. El punto más cercano se llama perigeo y el más lejano, apogeo. Una luna llena que ocurre cerca del apogeo es una microluna, y el próximo evento será la luna llena más distante de este año.

La luna del domingo estará a unos 406.093 kilómetros de la Tierra, frente a su distancia promedio de unos 384.400 kilómetros, de acuerdo con la NASA. No obstante, el orbe plateado no se verá notablemente más pequeño a simple vista.

“Si estás acostumbrado a comparar la luna con elementos conocidos del paisaje, o a levantar el pulgar con el brazo extendido para compararla con tu dedo, puedes percibir esa diferencia del 10 %. Pero la mayoría de las personas no notará la diferencia en absoluto”, dijo Gay.

La última luna azul de calendario, que ocurrió en 2023, no fue una microluna. De hecho, fue lo contrario: una superluna, cuando la luna llena coincide con el perigeo, su punto más cercano a la Tierra. En el perigeo, la luna está a unos 363.300 kilómetros de la Tierra, según la NASA.

En América, África y Europa, la luna se verá más llena la noche del 30 de mayo. En Australia, Nueva Zelandia y Asia, la luna llena más brillante se verá la noche del 31 de mayo.

“Cuando la luna esté saliendo, en algún momento entre las 5:30 y las 6:30 de la hora local, y el cielo siga teniendo ese hermoso tono azul, no habrá que complicarse con ajustes extraños: tu celular se encargará de los detalles”, dijo Gay. “Esta época del año es realmente ideal para tomar fotos de la luna llena”.

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