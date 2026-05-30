Acusan de homicidio sin premeditación al conductor de un autobús en choque que dejó 5 muertos y 44 heridos en Virginia

Por Devon M. Sayers, Rebekah Riess y Alaa Elassar, CNN

Un conductor de autobús acusado de no reducir la velocidad ante el tráfico y de chocar contra seis autos, en un accidente que dejó cinco muertos y decenas de heridos cerca de Quantico, Virginia, fue arrestado y acusado de dos cargos de homicidio sin premeditación, informó el sábado la Policía Estatal de Virginia.

Las autoridades dijeron en un comunicado que podrían presentarse más cargos.

El tráfico se estaba ralentizando en los carriles en dirección sur de la Interestatal 95 debido a una zona de obras más adelante cuando el autobús impactó contra los demás vehículos alrededor de las 2:35 a.m., hora local, del viernes, informaron las autoridades.

“Un autobús turístico, que viajaba hacia el sur a alta velocidad, chocó contra uno o más vehículos que avanzaban lentamente por una zona de obras, lo que provocó un choque en cadena en el que estuvieron involucrados al menos 8 vehículos”, dijo en un comunicado este sábado Eric Olsen, fiscal de Stafford.

El autobús era operado por la empresa E&P Travel, con sede en Carolina del Norte, y se dirigía desde la ciudad de Nueva York hacia Charlotte, Carolina del Norte, cuando ocurrió el accidente, de acuerdo con la Policía Estatal. En el vehículo viajaban 34 personas.

La Policía identificó al conductor como Jing S. Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York.

Las autoridades investigan las “acciones de Dong antes del accidente”, según Matt Demlein, portavoz de la Policía Estatal de Virginia.

Olsen dijo que ha determinado que “actualmente existe causa probable para establecer que el conductor del autobús turístico causó este accidente y que, en el momento del choque, conducía de manera criminalmente negligente”.

Dong, quien resultó herido en el accidente, permanece hospitalizado bajo custodia. Será retenido sin derecho a fianza y tendrá su primera comparecencia ante el tribunal después de ser dado de alta del hospital, dijo Olsen.

CNN se ha comunicado con E&P Travel para solicitar comentarios y busca confirmar si Dong cuenta con abogado.

Las cinco personas fallecidas no iban en el autobús, dijo Demlein. Cuatro de las víctimas estaban en el mismo vehículo impactado, incluidos dos niños. Las víctimas que iban en el Acura tenían entre 7 y 45 años, añadió. La policía no ha identificado a esas cuatro víctimas.

La quinta víctima fue identificada por la policía como Priscilla Mafalda, de 25 años, de Worcester, Massachusetts, quien iba en una Suburban que fue impactada por el autobús.

Al lugar acudieron múltiples departamentos de bomberos y rescate, incluidas 13 unidades de transporte, dos equipos de rescate pesado, varias unidades de bomberos y camiones, así como los Servicios de Bomberos y Emergencias de la Base del Cuerpo de Infantes de Marina de Quantico, según funcionarios de bomberos del condado de Stafford.

Los equipos que llegaron al lugar del accidente “se encontraron con una escena devastadora que involucraba múltiples vehículos, numerosos ocupantes heridos y varios automóviles en llamas”, informó el Sindicato de Bomberos del Condado de Stafford en Facebook.

“Las dos compañías de rescate pesado del condado de Stafford trabajaron intensamente para liberar a múltiples víctimas atrapadas, mientras el personal de las unidades de bomberos combatía simultáneamente los incendios de vehículos y aseguraba la escena del incidente”, señaló el sindicato.

Otras 44 personas resultaron heridas debido al accidente, dijo Demlein. De las 44 personas trasladadas a hospitales de la zona, tres sufrieron lesiones críticas, según la Policía Estatal.

Diecinueve pacientes fueron trasladados a hospitales del sistema Mary Washington Healthcare tras el accidente, informó la institución médica a CNN en un comunicado.

Cinco de esos pacientes continúan recibiendo atención en el centro de trauma del Hospital Mary Washington, en Fredericksburg, incluido uno que permanece en estado crítico, dos en condición grave y dos en condición estable.

Otros 12 pacientes fueron llevados al Hospital Stafford, en Stafford, Virginia, y ya fueron dados de alta, informó el sistema de salud.

Otros 15 pacientes fueron trasladados al Centro Médico Regional de Spotsylvania. Fueron evaluados en “buen estado”, recibieron tratamiento y posteriormente fueron dados de alta, según HCA Healthcare.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el departamento está colaborando con la investigación del accidente y revisa la documentación de capacitación de Dong, su historial como conductor y sus registros de licencia en Nueva York.

“Mi corazón está con las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, y rezo por una pronta recuperación de los heridos”, dijo en un comunicado la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) inició una investigación paralela sobre seguridad relacionada con el accidente mortal, y los investigadores estuvieron en el lugar de los hechos este sábado, informó Tom Chapman, miembro de la junta de la NTSB, durante una conferencia de prensa.

La investigación examinará las acciones del conductor durante y antes del accidente, posibles problemas con el vehículo y las condiciones de la autopista, como los límites de velocidad y el diseño de la zona de obras, explicó Chapman. Las autoridades también revisan las medidas de gestión del tráfico y si se estaba monitoreando adecuadamente la creciente congestión vehicular.

La NTSB espera publicar un informe preliminar sobre el accidente dentro de los próximos 30 días, aunque un informe final con las conclusiones y posibles recomendaciones de seguridad podría tardar entre uno y dos años en completarse, según Chapman.

Los investigadores analizan si la fatiga del conductor, algún tipo de alteración física o mental, un evento médico u otros factores humanos pudieron haber contribuido al accidente.

“Realizamos una revisión retrospectiva de 72 horas para determinar cuáles fueron las actividades del conductor durante los días previos al accidente. Estamos investigando posibles problemas de sueño, distracciones y posibles factores relacionados con drogas o alcohol”, explicó Chapman.

La NTSB dijo que “todavía está evaluando el dominio del idioma por parte del conductor” y que “no tiene suficiente información en este momento como para sacar conclusiones al respecto”, cuando se le preguntó sobre el tema en la conferencia de prensa de este sábado.

Duffy había dicho previamente, citando a la policía local, que el conductor no hablaba inglés.

CNN se ha comunicado con la Policía Estatal de Virginia para obtener más información.

Los investigadores aún no han determinado a qué velocidad circulaba el conductor en el momento del accidente, agregó.

“Si hubo algún frenado, fue mínimo”, dijo Chapman, quien añadió que los investigadores todavía no han determinado la velocidad exacta del vehículo ni qué ocurría dentro del autobús en los momentos previos a la colisión.

El investigador de la NTSB Eric Gregson señaló que se desplegó un equipo de seis especialistas para examinar distintos aspectos del accidente, incluidas las lesiones de los ocupantes y el uso de cinturones de seguridad, la respuesta de emergencia, las condiciones meteorológicas y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad por parte de la empresa transportista.

Los investigadores buscan grabaciones de cámaras de tablero, videos captados dentro de vehículos y registros de otros conductores que pudieran haber presenciado la colisión, e instaron a los testigos a enviar cualquier material audiovisual a la NTSB.

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