Después de más de 66 años en el aire, la auxiliar de vuelo con más años de servicio de la industria se prepara para jubilarse

Por Alexandra Skores, CNN

Ser auxiliar de vuelo siempre tuvo un cierto glamour para Joan Prince Crandall.

Le abrió puertas a nuevas experiencias y le dio la oportunidad de volar por todo el mundo y aprender cosas nuevas. Recuerda los días de tacones altos y moda mientras volaba, aspectos que hoy son escasos.

Después de más de 66 años, el recuerdo de ese glamour es por lo que sigue volando. Su empleador, Delta Air Lines, cree que es la auxiliar de vuelo con más años de servicio de la industria, título que reemplazó al de “azafata” hace décadas.

“Esa ha sido mi carrera, de azafata a auxiliar de vuelo”, le dijo a CNN en una entrevista.

La joven Prince Crandall comenzó su carrera en Pacific Airlines en 1959, que operaba aviones de hélice como el Martin 404 y el Fairchild F-27. El primer avión en el que trabajó fue un Douglas DC-3, un avión de pasajeros con capacidad para 24 personas.

“Las aerolíneas querían a mujeres jóvenes con una apariencia glamorosa”, dijo.

Sin embargo, a medida que ha evolucionado la tecnología, también lo ha hecho la profesión: desde los primeros días de elecciones de moda como botas go-go y énfasis en el servicio, a un trabajo crucial para la seguridad de las aerolíneas comerciales. Las auxiliares de vuelo, aunque siguen vistiendo apropiadamente y sirviendo bebidas y comida a los pasajeros, también son empleadas de primera línea durante incidentes de aviación, guiando a los pasajeros por toboganes o manejando otras situaciones de emergencia. Esa parte del trabajo no ha cambiado desde que Prince Crandall empezó, pero sí ha cambiado el número de pasajeros de los que es responsable.

A lo largo de los años, las empresas para las que ha trabajado han sufrido fusiones y consolidaciones. Después de Pacific vinieron Air West, luego Hughes Airwest, Republic Airways, Northwest y, finalmente, desde 2008, Delta Air Lines.

A pesar de todo, siguió volando y ahora está basada en el estado de Washington. Pero su exitosa carrera no estuvo exenta de desafíos en el camino.

Ser una mujer joven y trabajadora a finales de los años 1950 y 1960 no fue fácil.

Prince Crandall recuerda con cariño gran parte de los primeros días en la aviación: los uniformes de moda, el servicio de primera clase y el énfasis en la seguridad.

Sin embargo, en aquel entonces, las auxiliares de vuelo también estaban bajo una intensa vigilancia. Algunas aerolíneas tenían políticas de peso y apariencia, obligaban a renunciar si se casaban y exigían jubilarse a los 32 años.

Prince Crandall dijo que estaba al tanto de que otras aerolíneas imponían políticas sobre la apariencia, pero ella nunca tuvo esos problemas con sus empleadores. No obstante, recuerda las políticas sobre matrimonio y edad.

“En esta era, esas políticas nunca habrían sucedido”, dijo.

Para muchas jóvenes, según Prince Crandall, la profesión era vista como un trabajo que se hacía “durante unos dos años”. Pero muchas se contagiaban del espíritu aeronáutico, como ella lo hizo, y luchaban por seguir trabajando, ganar antigüedad y disfrutar de todo lo que el trabajo ofrecía.

La profesión de auxiliar de vuelo se remonta a la década de 1930, cuando se contrató a las primeras azafatas, muchas de ellas enfermeras, para asistir a los pasajeros. Las mujeres fueron seleccionadas porque proporcionaban “una fuente de mano de obra barata”, según la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales. Hoy, el salario promedio de una auxiliar de vuelo es de aproximadamente US$ 70.980, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Para Prince Crandall, los últimos sesenta años han cambiado de muchas formas más allá del dinero.

Recuerda cuando su aerolínea comenzó a comprar nuevos jets para reemplazar a los aviones de hélice con ruidosos motores de pistón que estaban limitados en velocidad, alcance y capacidad.

“Más alto, más rápido, más suave, más asientos”, exclama, recordando la transición a los jets con una gran sonrisa y una mirada firme en sus ojos. Dijo que todavía puede imaginar los nuevos aviones, sentir el interior y oler el combustible de los jets.

“Esos cambios fueron enormes”, aseguró con entusiasmo.

El otro cambio importante en los primeros días de su carrera fue una legislación importante. Recuerda claramente lo que hizo la Ley de Derechos Civiles de 1964 por las mujeres, especialmente en su profesión predominantemente femenina.

Recuerda que al principio el proyecto de ley solo habría prohibido la discriminación por motivo de raza, religión, color u origen nacional, pero cuando se agregó la frase “y sexo”, marcó una gran diferencia.

Según los Archivos Nacionales, es probable que la prohibición de la discriminación por sexo solo se agregara como una enmienda para evitar que la ley fuera aprobada, pero la medida se convirtió en ley con esa protección incluida.

“(La Ley de Derechos Civiles) cambió la vida para ti y para mí, y para las mujeres en el país, pero fue un gran cambio para las auxiliares de vuelo”, dijo.

Ahora las auxiliares de vuelo, y las mujeres en otros trabajos en todo el país, podían casarse o tener hijos sin temor a ser despedidas. Abrió un camino para que futuras mujeres se convirtieran en auxiliares de vuelo y aun así tuvieran vidas fuera del trabajo.

Después de 66 años surcando los cielos, la señora Crandall se está preparando para jubilarse y pasar la antorcha a nuevas auxiliares de vuelo como Alise Broussard, quien acaba de graduarse del Centro de Entrenamiento en Vuelo de Delta.

Las dos se conocieron recientemente después de que Broussard terminara su entrenamiento. La señora Crandall lo llamó un momento de “déjà vu”.

En su primer día, Broussard le contó a CNN que le pidieron escribir por qué quería ser auxiliar de vuelo. Todavía estaba terminando su carrera en la Universidad Estatal de Louisiana cuando aceptó el trabajo.

“Para mí, la parte más importante fue la verdadera conexión emocional (con los empleados y pasajeros de Delta)”, dijo Broussard.

Es ese tipo de conexión emocional con el mundo lo que la señora Crandall ha disfrutado desde la década de 1950. Ha habido avances rápidos en la aviación durante su carrera; el alunizaje y el Boeing 747 llegaron una década después de que empezara a trabajar como auxiliar de vuelo.

“Me gusta pensar en ello como estar en este largo tubo plateado, pero más rápido, más alto”, dijo, mientras reflexionaba sobre todos los avances tecnológicos. “Ha sido una experiencia educativa, realmente maravillosa”.

Pero algunas de las partes más importantes del trabajo, como la seguridad y conectar a los pasajeros con el mundo, no han cambiado.

“El trabajo es más difícil, es más largo”, dijo, al reflexionar sobre lo que ha cambiado con el tiempo.

Un Airbus A350-900 de Delta puede acomodar a 306 pasajeros, casi ocho veces más que los Martin 404 a hélice de Pacific.

Actualmente, a menudo es la auxiliar de vuelo principal en sus rutas, llamada jefa de cabina, la trabajadora de mayor antigüedad encargada de liderar la tripulación.

Una vez que se jubile, la señora Crandall planea escribir un libro y, por supuesto, seguir viajando. Disfruta visitando París, Mumbai y Hong Kong.

“He tenido suerte”, dijo la señora Crandall. “Estoy físicamente sana y aún es divertido”.

Pero esta vez, no estará tomando pedidos de bebidas ni dando instrucciones de seguridad. Solo estará explorando el mundo.

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