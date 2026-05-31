La historia detrás de “Backrooms”, la película de terror que nació como un fenómeno viral en Internet

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Hollywood no olvidará el último fin de semana de mayo de 2026, pues la cinta independiente “Backrooms” sorprendió a la industria al recaudar US$ 81 millones en su fin de semana de estreno.

Si se pregunta qué es lo novedoso de ello, estos datos indican su peculiaridad: el director de “Backrooms”, Kane Persons, es un youtuber de 20 años; la historia de la cinta surgió de un cortometraje web que Persons creó en YouTube; y el origen del argumento proviene de unas imágenes misteriosas que se popularizaron en redes sociales.

Al igual que la también exitosa “Obsession”, “Backrooms” es una película creada por un youtuber de la Generación Z que se convierte en un fenómeno de público entre la población joven sin apelar a un gran presupuesto (es una cinta independiente, distribuida por el sello A24) y sin estrellas de cine ultrafamosas (aunque sí reconocidas, como Chiwetel Ejiofor y Rena Reinsve).

Su historia se originó como una creepypasta, que es como se llama a las historias cortas de terror que se comparten en foros de Internet y videos de Youtube, con el propósito de inquietar a los lectores. “The Backrooms”, que pudiera traducirse como las habitaciones traseras, se refiere a un laberinto de oficinas vacías u otros espacios, que causan desasosiego al espectador.

La “backroom” original se publicó el 12 de mayo del 2019, en la sección paranormal /x/ de la red social 4chan, en la que un usuario anónimo pedía a otros que compartieran imágenes inquietantes o que se sienten “fuera de lugar”. La imagen que encabezaba ese post era la de una oficina en los Países Bajos, con una gran habitación alfombrada, paredes amarillas y lámparas fluorescente.

Un usuario compartió otra imagen en este foro y añadió una descripción que definió la esencia de lo que es el “backroom”: “seiscientos millones de kilòmetros cuadrados de habitaciones vacías segmentadas de manera aleatoria” a las que se puede entrar cuando se atraviesa “fuera de la realidad en los lugares incorrectos”.

La serie documental “Monstrum” de PBS emitió un programa titulado “Lost in the Backrooms: Exploring the Internet’s Creepiest Liminal Space” para explicar este fenómeno de folklore digital creado por los usuarios. También se le llama horror liminal: aquel que muestra un lugar que luce real, pero, al mismo tiempo, resulta inquietante, como si se hubiese cruzado un umbral a una realidad que ya no es lo que era.

Esa es la imagen que inspiró al director Persons a estrenar en YouTube en enero de 2022 “The Backrooms (Found Footage)”, un cortometraje de terror de estilo “película encontrada” que se viralizó rápidamente, con más de 80 millones de visualizaciones a mayo de 2026.

Todo esto sirvió a Persons para construir el argumento de “Backrooms”, en el que el dueño de una mueblería, Clark (Chiwetel Ejiofor), explora el sótano de la tienda y nota un destello de luz en la pared; se acerca y atraviesa la pared, descubriendo los “backrooms”, un gran espacio extradimensional que parece no tener fin y en el que deambulan unas figuras humanoides que, si te alcanzan, te matan. La terapeuta de Clark (Renate Reinsve), preocupada por Clark, visita la mueblería, dispuesta a comprobar si las historias que Clark le contó son ciertas.

Es una premisa que se inspira en los “glitches” de los videojuegos (en los que un jugador puede atravesar paredes, por ejemplo) y en el folclore digital para construir una historia que evade las convenciones del cine de terror tradicional.

Según Variety, el presupuesto de “Backrooms” es US$ 10 millones y, en su fin de semana de estreno, a nivel global recaudó US$ 118 millones. No en balde, Persons, de acuerdo al reporte de Variety, está pensando en transformar “Backrooms” en una franquicia con varias secuelas.

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