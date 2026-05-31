Ordenan toque de queda alrededor del centro de detención Delaney Hall en Newark

Por Gloria Pazmino, Rebekah Riess y Emma Tucker, CNN

Se estableció un toque de queda nocturno alrededor de Delaney Hall, un centro de ICE en Newark, Nueva Jersey, que ha sido escenario de recientes protestas por presuntas condiciones inhumanas para las personas detenidas en su interior.

“Debido al agravamiento de la situación en Delaney Hall y a la creciente necesidad de intervención policial, se requiere una acción inmediata para proteger la seguridad pública. Varias personas ya han sido arrestadas y encontradas en posesión de armas, lo que subraya la gravedad de la amenaza”, dijo el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, en un comunicado emitido la madrugada de este domingo.

Según el comunicado, el toque de queda entró en vigor a las 12 a.m. del domingo y continuará cada noche entre las 9 p.m. y las 6 a.m. hasta nuevo aviso.

Por separado, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, dijo este domingo que el Departamento de Seguridad Nacional había accedido a su exigencia de restablecer las visitas familiares en el centro.

Según explicó, las visitas limitadas se reanudarían al mediodía del domingo y el horario regular volvería a estar vigente el lunes.

La imposición del toque de queda se produjo después de que manifestantes y fuerzas del orden volvieran a enfrentarse frente al centro la noche del sábado.

“Anoche, individuos encapuchados en Delaney Hall atacaron la barrera ubicada en el área protegida para protestas y comenzaron acciones agresivas y peligrosas contra agentes de Newark y de la Policía Estatal de Nueva Jersey, incluido el lanzamiento de objetos, el uso de barreras como armas y la quema de neumáticos en la vía pública”, dijo Sherrill este domingo. “Estas acciones pusieron en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a los agentes”.

Videos del lugar mostraron a agentes montados avanzando entre la multitud mientras aparentes gases lacrimógenos llenaban el aire y manifestantes utilizaban sillas y otros objetos para iniciar un incendio en la calle.

La protesta del sábado por la noche ocurrió horas después de que un grupo de apoyo a ICE se enfrentara verbalmente con manifestantes contrarios a ICE frente al centro.

Algunos “grupos extremistas nacionales” participaron en la protesta del sábado en el centro, dijo Sherrill, sin identificar cuáles eran esos grupos.

“No sé por qué estas personas atacaron ni qué querían lograr, pero me niego a permitir que estas acciones peligrosas distraigan a Nueva Jersey de su compromiso con la seguridad pública, de proteger a las personas de ICE y de garantizar que quienes están detenidos en Delaney Hall sean tratados con dignidad”, agregó.

A medida que más personas se sumaban a la protesta, un equipo SWAT llegó completamente equipado para el control de disturbios, acompañado por agentes de departamentos policiales de la zona y de la Policía Estatal de Nueva Jersey.

La protesta se mantuvo ordenada, dijo el teniente coronel David Sierotowicz, de la Policía Estatal, durante una conferencia de prensa celebrada por la tarde.

Durante varios días, manifestantes se han congregado frente al centro privado, con capacidad para 1.000 personas, donde desde hace meses se denuncian presuntas condiciones inhumanas.

Las tensiones aumentaron por primera vez durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por alimentos en mal estado y condiciones deplorables, según algunos de sus abogados.

Durante una reunión de gabinete celebrada el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, criticó a los políticos que han denunciado las condiciones del centro y afirmó que “solo había un pequeño grupo de personas que se negaban a comer porque querían comida correspondiente a su grupo étnico o a sus preferencias étnicas”.

“Muchos detenidos han sido obligados a convivir con gusanos en su comida, y yo no diría, como afirmó el señor Mullin, que eso sea una ‘preferencia alimentaria étnica’; creo que simplemente no quieren comer gusanos”, dijo a CNN este sábado Alex Minogue, abogado del bufete Nova Law Group que representa a personas detenidas en el centro.

El Departamento de Seguridad Nacional ha seguido rechazando las acusaciones sobre condiciones de vida inhumanas.

“Políticos de jurisdicciones santuario están difundiendo acusaciones categóricamente falsas sobre el centro Delaney Hall de ICE en Nueva Jersey. Este tipo de acusaciones están incitando disturbios violentos frente a la instalación de ICE en Nueva Jersey”, dijo el viernes en un comunicado Lauren Bis, secretaria adjunta interina del departamento.

“Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha recibido mejor trato que los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Se les proporcionan tres comidas al día, atención médica y reciben pleno debido proceso”, agregó el comunicado.

Mientras tanto, el representante por Nueva Jersey Rob Menendez afirmó haber visto personalmente las “condiciones inhumanas” y la falta de atención médica adecuada en el centro.

“El Gobierno de Trump puede seguir publicando comunicados de prensa o puede venir aquí y verlo por sí mismo”, dijo durante una entrevista con CNN el sábado.

Menendez señaló que ha habido algunos cambios “graduales”, como la incorporación de un segundo médico de tiempo completo para atender a los detenidos, pero sostuvo que debe mantenerse la presión sobre el Gobierno de Trump para abordar las condiciones en el centro.

Funcionarios de Nueva Jersey anunciaron el viernes que la Policía Estatal asumiría las operaciones de seguridad pública fuera de Delaney Hall, en sustitución de los agentes de ICE, con el objetivo de “bajar la temperatura” tras varios días de protestas que por momentos se han intensificado.

Sherrill dijo que la Policía Estatal establecería una “zona protegida para protestas pacíficas en el área justo frente a Delaney Hall”.

ICE “ha aceptado retirarse del área inmediata, reduciendo una posible provocación hacia los manifestantes”, dijo Sierotowicz durante la conferencia de prensa del viernes.

La medida se produjo después de que trabajadores de GEO Group —la empresa que opera Delaney Hall— pintaran líneas amarillas en la acera y colocaran carteles de “propiedad privada” y “prohibido el paso” frente a los principales accesos del centro el viernes por la mañana.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que el anuncio del estado era “una victoria para la ley y el orden”, al tiempo que reiteró su afirmación previa de que la gobernadora se había negado a permitir que la Policía Estatal ayudara a los agentes de ICE durante las protestas.

Mullin agradeció a la gobernadora por “permitir ahora que la Policía Estatal de Nueva Jersey coopere con nosotros”, en un comunicado emitido el viernes.

El sábado, la gobernadora reiteró su llamado a los manifestantes y les pidió protestar “de forma pacífica en las zonas seguras y trabajar juntos para reducir la tensión”.

“Debemos concentrarnos en exigir mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, para el cierre de Delaney Hall”, dijo Sherrill.

“Apoyamos el derecho constitucional de todos los estadounidenses a protestar pacíficamente. Nadie tiene derecho a participar en disturbios ni a agredir a las fuerzas del orden”, dijo Mullin en un comunicado el sábado. “Esperamos fortalecer esta cooperación y trabajar juntos para sacar a los peores delincuentes de las comunidades de Nueva Jersey”.

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Estatal, incluidos algunos montados a caballo, ocurrieron la noche del viernes cuando los agentes intentaban despejar una vía para que vehículos pudieran salir del centro, dijo en un comunicado la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport.

“Un número limitado de personas no cumplió con las reiteradas solicitudes de despejar un paso seguro para los vehículos y realizó acciones peligrosas, entre ellas el uso de fuegos artificiales y el lanzamiento de cilindros de gas contra las fuerzas del orden, poniendo a todos en riesgo”, dijo Davenport.

Las autoridades emitieron múltiples órdenes de dispersión para dar a los manifestantes “varias oportunidades de cumplir”, ya que “agitadores rodearon un vehículo oficial identificado y lanzaron amenazas contra el personal, generando preocupaciones inmediatas de seguridad”, dijo Sierotowicz el sábado.

Añadió que, tras las órdenes de dispersión, se observó a personas recogiendo cubiertas para el rostro, máscaras antigás, fuegos artificiales, piedras y otros proyectiles de una zona de carpas cercana.

Imágenes de Freedom News TV obtenidas por CNN muestran a agentes montados avanzando entre la multitud para hacer retroceder a los manifestantes.

Posteriormente se vio a manifestantes lanzar paños de cocina y basura contra vehículos de ICE mientras desperdicios cubrían el suelo.

La Policía Estatal está procurando que haya “la mínima interacción física posible”, y ninguno de sus agentes disparó balas de goma ni golpeó a nadie con una porra la noche del viernes, dijo Davenport este sábado.

Seis manifestantes fueron arrestados la noche del viernes, cinco de ellos provenientes de fuera del estado, según la gobernadora.

Todos fueron arrestados bajo sospecha de alteración del orden público y también de poner en peligro a otras personas u obstrucción de la justicia, informó la Policía Estatal.

Nueve personas fueron arrestadas durante protestas similares la noche del jueves, dijo Mullin en una declaración enviada a CNN.

“Cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”, agregó.

Dependiendo de cómo evolucionen las protestas, el Departamento de Seguridad Nacional ya había dicho que estaba considerando retirar agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de sus funciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty para ayudar a los agentes desplegados frente a Delaney Hall, una medida que podría provocar retrasos en los viajes aéreos.

“Un aumento de la presencia de ICE en el área alrededor de Delaney Hall representa una amenaza para la seguridad pública. Sabemos que habría vidas en riesgo si eso ocurriera. Y no aceptaré ese riesgo”, dijo Sherrill en un comunicado emitido el sábado.

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