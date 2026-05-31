Establecen toque de queda alrededor de la instalación del ICE en Newark tras varios días de protestas

Por Gloria Pazmino, Rebekah Riess y Emma Tucker, CNN

Se estableció un toque de queda nocturno alrededor de Delaney Hall, una instalación del ICE en Newark, Nueva Jersey, que ha sido objeto de recientes protestas por las supuestas condiciones inhumanas para los detenidos en su interior.

“Debido a la creciente situación en Delaney Hall y a la necesidad de intervención policial, se requiere una acción inmediata para proteger la seguridad pública. Varias personas ya han sido arrestadas y se les encontró en posesión de armas, lo que subraya la gravedad de la amenaza”, dijo el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, en un comunicado a primera hora de este domingo.

El toque de queda entró en vigor a las 12:00 a.m. de este domingo y continuará cada noche de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. hora local hasta nuevo aviso, según el comunicado.

“Un gran grupo de individuos tomó acciones agresivas” y “trató de avanzar hacia la zona designada para las fuerzas del orden, atacando la barrera”, dijo la fiscal general Jennifer Davenport en un comunicado. Un video de la escena mostró a agentes adentrándose en la multitud mientras el gas lacrimógeno parecía llenar el aire y manifestantes usaban sillas y otros escombros para iniciar un incendio en la calle.

La manifestación del sábado por la noche se produjo horas después de que un grupo en apoyo a ICE se enfrentara con manifestantes anti-ICE frente a la instalación.

Funcionarios de las fuerzas del orden en motocicletas estuvieron presentes durante el día para ayudar a controlar la multitud, mientras que otros agentes colocaron barricadas metálicas en un esfuerzo por mantener separados a los dos grupos.

Algunos “grupos extremistas nacionales” estuvieron involucrados en la protesta del sábado en la instalación, dijo la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, sin identificar qué grupos.

A medida que más personas llegaban a la protesta, un equipo SWAT llegó con equipo antidisturbios completo, acompañado por agentes de los Departamentos de Policía del área y la Policía Estatal de Nueva Jersey. La protesta se mantuvo ordenada, dijo el teniente coronel de la Policía estatal David Sierotowicz en una conferencia de prensa por la tarde.

Los organizadores de la manifestación “Apoyo a ICE” habían instado a los participantes a mantenerse seguros y pacíficos y a cumplir con las leyes.

Los manifestantes se han reunido durante días fuera de la instalación privada, con capacidad para 1.000 camas, donde se han alegado condiciones inhumanas durante meses.

Las tensiones aumentaron por primera vez durante el fin de semana del Día de los Caídos cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por la comida en mal estado y las condiciones deplorables, según dijeron algunos de sus abogados.

Durante una reunión de gabinete el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, criticó a los políticos que se pronunciaron sobre las condiciones en la instalación, diciendo que “solo había un puñado de individuos que se negaban a comer porque quieren su grupo étnico, o su comida étnica”.

“Muchos detenidos han tenido que soportar tener gusanos en su comida, y no diría, como afirmó el Sr. Mullin, que eso es una ‘elección étnica de comida’; creo que simplemente no quieren comer gusanos”, dijo Alex Minogue, un abogado de Nova Law Group que representa a personas en la instalación, a CNN el sábado.

El DHS ha continuado rechazando las acusaciones de condiciones de vida inhumanas.

“Políticos de ciudades santuario están difundiendo calumnias categóricamente falsas sobre las instalaciones de Delaney Hall de ICE en Nueva Jersey. Este tipo de calumnias están incitando disturbios violentos fuera de la instalación de ICE en Nueva Jersey”, dijo la subsecretaria interina de Seguridad Nacional, Lauren Bis, en un comunicado el viernes.

“Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha recibido un mejor trato que los inmigrantes ilegales. A ellos se les provee de 3 comidas al día, atención médica y reciben el debido proceso completo”, continuó el comunicado.

Mientras tanto, el representante de Nueva Jersey Rob Menendez dijo que ha visto por sí mismo las “condiciones inhumanas” y la falta de atención médica adecuada en la instalación.

“La administración puede seguir publicando comunicados de prensa o pueden venir aquí y verlo por sí mismos”, dijo en una entrevista con CNN el sábado.

Aunque ha habido algunos cambios “incrementales” como agregar un segundo médico de tiempo completo para los detenidos, debería mantenerse la presión sobre la administración Trump para abordar las condiciones de la instalación, dijo Menendez.

Funcionarios de Nueva Jersey anunciaron el viernes que la Policía estatal se haría cargo de las operaciones de seguridad pública fuera de Delaney Hall, en lugar de los agentes de ICE, “para ayudar a reducir la tensión” después de días de protestas que en ocasiones se han intensificado.

“Nuestra principal prioridad es la seguridad pública, y necesitamos aprovechar esta oportunidad para disminuir la tensión”, dijo Sherrill en una conferencia de prensa el viernes.

Sherrill dijo que la Policía estatal establecería una “zona de protesta pacífica y protegida en el área justo afuera de Delaney Hall”.

ICE “acordó retirarse de la zona inmediata, disminuyendo la posible agitación de los manifestantes”, dijo Sierotowicz durante la conferencia de prensa del viernes.

Esto ocurrió después de que trabajadores del Grupo GEO –que opera Delaney Hall– pintaran líneas amarillas en la acera y colocaran carteles de “propiedad privada” y “prohibido el paso” en las principales entradas de la instalación el viernes por la mañana.

DHS dijo a CNN que el anuncio del estado es “una victoria para la ley y el orden”, mientras ratificaba su declaración anterior de que el gobernador se había negado a permitir que la Policía estatal ayudara a los agentes de ICE en las protestas.

Mullin agradeció al gobernador por “permitir ahora que la Policía Estatal de Nueva Jersey coopere con nosotros” en una declaración el viernes.

El sábado, la gobernadora reiteró su llamado a los manifestantes, instándolos a protestar “pacíficamente en las áreas seguras y a trabajar juntos para bajar la temperatura”.

“Necesitamos enfocarnos en abogar por mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, por el cierre de Delaney Hall”, dijo Sherrill.

“Apoyamos el derecho constitucional de todo estadounidense a protestar pacíficamente. Nadie tiene derecho a provocar DISTURBIOS ni a AGREDIR a las fuerzas del orden”, dijo Mullin en un comunicado el sábado. “Esperamos fortalecer esta colaboración y trabajar juntos para sacar a lo peor de lo peor de las comunidades de Nueva Jersey.”

Esta es la disputa actual en Delaney Hall:

Los detenidos han denunciado durante meses condiciones inhumanas en Delaney Hall. Pero las tensiones se intensificaron durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por la comida en mal estado y las condiciones deplorables, informaron algunos de sus abogados.

“Las condiciones son brutales”, dijo Selenia Destefani, abogada gerente y CEO de Nova Law Group, que representa a personas en la instalación. “La gente simplemente duerme en el suelo: habitaciones hacinadas, duchas frías, nada de comida, un frío extremo en las celdas sin mantas”.

Los detenidos con afecciones médicas como cáncer y diabetes no pueden acceder a atención médica, dijo Alex Minogue, otro abogado de Nova Law Group.

El DHS también “proporciona atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra en custodia del ICE”, incluidos “servicios médicos, dentales y de salud mental según disponibilidad, y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”, indicó la agencia.

Así se ha visto esta semana la instalación, situada en una arteria muy transitada y llena de vehículos comerciales de gran tamaño.

Algunos funcionarios electos, incluida la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, intentaron ver por sí mismos las condiciones dentro de Delaney Hall durante el fin de semana festivo, pero inicialmente se les negó la entrada, declararon. Desde entonces, a varios funcionarios se les permitió el acceso a la instalación.

El senador demócrata de Nueva Jersey, Andy Kim, habló con los detenidos dentro del Delaney Hall el lunes. Al salir de las instalaciones, el legislador afirmó que se encontró en un enfrentamiento entre agentes y manifestantes. Aunque Kim dijo que intentó calmar los ánimos y tranquilizar a ambas partes, resultó brevemente incapacitado por el gas pimienta.

La afluencia de manifestantes y políticos ha subido y bajado fuera del edificio rodeado de alambre de púas, con multitudes que aumentan a cientos y se reducen a un puñado.

Varios legisladores recibieron llamadas el jueves sobre presunta violencia contra detenidos dentro de la instalación, que supuestamente incluyó gas pimienta y fuerza física.

﻿El DHS declaró: “El personal respondió a una pelea entre detenidos en Delaney Hall. De acuerdo con las políticas establecidas por ICE y su capacitación, el personal utilizó la fuerza mínima necesaria para calmar la situación de forma segura. Tras el incidente, todos los detenidos afectados fueron evaluados de inmediato por personal médico en el lugar y se confirmó que no presentaban lesiones graves”.

Afuera, el enfrentamiento entre manifestantes y agentes federales volvió a tornarse violento.

“La gobernadora Sherrill se negó a permitir que la policía estatal ayudara a nuestros funcionarios”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en una publicación en redes sociales.

La oficina de la gobernadora Sherrill declinó hacer comentarios sobre la declaración de Mullin.

“Un número limitado no cumplió con las repetidas solicitudes de despejar un paso seguro para los vehículos y realizó acciones peligrosas, incluyendo el uso de fuegos artificiales y el lanzamiento de botes de gas a las fuerzas del orden, poniendo a todos en peligro,” dijo Davenport.

Las fuerzas del orden emitieron múltiples anuncios de dispersión para dar a los manifestantes “múltiples oportunidades para cumplir” ya que “agitadores rodearon un vehículo policial claramente identificado y realizaron amenazas contra el personal, creando preocupaciones inmediatas de seguridad”, dijo Sierotowicz el sábado.

Tras las órdenes de dispersión, se vio a personas recogiendo cubrebocas, máscaras antigás, fuegos artificiales, piedras y otros proyectiles de una zona de carpas cercana, añadió.

Agentes policiales a caballo avanzaron entre la multitud sobre sus caballos para hacer retroceder a los manifestantes, según mostró un video de Freedom News TV obtenido por CNN. Después, se vio a manifestantes lanzando toallas de cocina y basura contra vehículos del ICE mientras la basura cubría el suelo.

La Policía estatal está asegurando “interacciones mano a mano mínimas” y ninguno de los agentes disparó balas de goma ni golpeó a nadie con una porra el viernes por la noche, dijo Davenport el sábado.

Seis manifestantes fueron arrestados el viernes por la noche, cinco de los cuales procedían de fuera del estado, según el gobernador. Todos fueron arrestados bajo sospecha de alteración del orden público junto con poner en peligro a otra persona u obstrucción de la justicia, según la Policía estatal.

Nueve personas fueron arrestadas durante protestas similares el jueves por la noche, dijo Mullin en un comunicado a CNN. “Cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”, añadió.

Dependiendo de cómo continúen las protestas, el DHS indicó que está considerando retirar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de sus funciones en el Aeropuerto de Newark para que ayuden a los agentes fuera del Delaney Hall, una medida que podría provocar retrasos en los vuelos.

“Un aumento de la presencia de ICE en el área fuera de Delaney Hall es una amenaza para la seguridad pública. Sabemos que vidas estarían en riesgo si eso ocurriera. Y no aceptaré ese riesgo”, dijo Sherrill en un comunicado el sábado.

La gobernadora dijo que la actuación de la Policía estatal para despejar el área fuera de la instalación de ICE fue fundamental.

“Esto era absolutamente necesario para proteger la seguridad pública y evitar una escalada por parte de ICE”, dijo.

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Con información de Holly Yan, David Williams, Taylor Romine, Sarah Boxer, Chris Boyette, Sarah Dewberry y Hanna Park, de CNN.