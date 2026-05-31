Sheinbaum acusa a EE.UU. de “injerencia” por la investigación contra Rocha Moya

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este domingo como “injerencia” la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, en un discurso por el segundo aniversario de su triunfo electoral ante miles de simpatizantes que se reunieron en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia”, dijo.

Los desencuentros con Estados Unidos se intensificaron después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciara una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante el acto, Sheinbaum criticó la solicitud del Departamento de Justicia para la detención con fines de extradición de los diez funcionarios incluidos en la investigación e insistió en que el gobierno mexicano no protege a personas involucradas en actividades ilícitas, pero recalcó que las investigaciones deben recaer en las instituciones mexicanas.

“Nunca vamos a defender la colusión y la corrupción con el crimen. Para eso están las instituciones del Estado mexicano”, dijo.

Durante la concentración, la mandataria destacó los logros de sus dos años de gobierno y cuestionó si existe un “interés genuino” de Estados Unidos para ayudar al país en el combate al crimen organizado, en medio de las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump en materia de seguridad.

“Es realmente interés genuino por ayudar a méxico, es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada”, dijo la mandataria. Y agregó: “O quizas estamos viendo como sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026 o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país, no son preguntas retóricas, México no es piñata de nadie”.

Sheinbaum también volvió a referirse a las tensiones que se generaron por la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en operaciones sin autorización del Gobierno mexicano.

“Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía, acreditándose conforme a la ley y sujeto a nuestras normas”, señaló.

Más adelante en su discurso la presidenta llamó a Estados Unidos a asumir responsabilidades en los factores que alimentan la violencia, como el tráfico de armas hacia México y el consumo de drogas en su territorio, así como el lavado de dinero asociado al crimen organizado.

“Nosotros creemos en la cooperación entre las naciones, en el intercambio de información y en el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes, pero cooperación no significa subordinación”, agregó.

El acto en el Monumento a la Revolución se replicó a través de pantallas que se instalaron en los 32 estados del país y que fue presentado por el oficialismo como un ejercicio de rendición de cuentas.

La concentración se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución y no en el Zócalo, donde tradicionalmente se realizan este tipo de actos, debido a la ocupación de la plaza por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen un plantón desde hace unos días.

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