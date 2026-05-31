Trump devolvió el texto de la propuesta de acuerdo con Irán con modificaciones

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU, Donald Trump, devolvió los cambios propuestos al acuerdo con Irán tras una reunión con sus asesores el viernes, según informaron fuentes oficiales, lo que prolonga las negociaciones de ida y vuelta una semana más.

Los cambios exactos que solicitó Trump no quedaron claros de inmediato, pero las fuentes indicaron que el mandatario ha insistido en un lenguaje más firme en torno a los compromisos nucleares de Irán y a su promesa de reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump también ha expresado su preocupación por el alivio financiero que se le podría brindar a Irán como parte del acuerdo, receloso de las comparaciones con los “palés de efectivo” que se entregaron bajo el acuerdo nuclear de la era Obama, al que él tilda de débil.

La última ronda de cambios propuestos llega una semana después de que Trump declarara que el acuerdo estaba “prácticamente finalizado” y señalara que el fin de la guerra era inminente.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses han dado a conocer avances para alcanzar un acuerdo que pondría fin a las hostilidades, reabriría el estrecho y daría inicio a conversaciones más detalladas sobre el programa nuclear de Irán.

Sin embargo, incluso después de que Trump anunciara que tomaría una “decisión final” durante la reunión del viernes y detallara algunas de las condiciones del acuerdo en las redes sociales, la sesión de dos horas concluyó sin una decisión concluyente.

Mientras que Trump afirmó en su mensaje que Estados Unidos confiscaría las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y las destruiría, Irán ha dicho sistemáticamente que no está discutiendo los detalles de su programa nuclear en el marco de las negociaciones actuales.

Trump también afirmó que no se había discutido el intercambio de dinero como parte del acuerdo, una condición que, según Irán, debe incluirse en cualquier acuerdo.

Aún no está claro cómo se resolverán esas discrepancias, mientras continúan las discusiones sobre la redacción del acuerdo.

Axios y The New York Times informaron anteriormente sobre la solicitud de cambios de Trump.

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