Entrenador de fútbol que abusó sexualmente de una niña sentenciado

INDIO, Calif. (KESQ) - Un entrenador de fútbol de 53 años que manoseó y realizó repetidas insinuaciones sexuales a una niña del valle de Coachella ha sido condenado hoy a dos años de supervisión obligatoria.

Rosario Navarro González, de Menifee, se declaró culpable en febrero de dos delitos graves por actos obscenos con un menor. La declaración de culpabilidad se realizó directamente ante el juez Michael Dest, del Tribunal Superior del condado de Riverside, a pesar de las objeciones de la Fiscalía del Distrito.

"Nuestra propuesta y petición al tribunal fue que se condenara al acusado a una pena de prisión estatal", declaró el martes la portavoz de la agencia, Molly Smith, a City News Service.

Durante una audiencia judicial en el Centro de Justicia Larson de Indio, el juez condenó a González a supervisión obligatoria —una forma de libertad condicional— en lugar de la cárcel, y le ordenó además cumplir nueve meses en un programa de libertad para trabajar de la oficina del sheriff, durante el cual deberá mantener un empleo remunerado, así como inscribirse como delincuente sexual condenado en virtud del artículo 290 del Código Penal, lo que le prohíbe el contacto con menores, salvo con sus familiares.

Según los investigadores de la oficina del sheriff, el acusado era entrenador de un equipo de fútbol femenino en la zona de Palm Desert y se puso en contacto con la víctima en el verano de 2021 a través de las redes sociales, cuando ella tenía 13 años.

A través de una serie de mensajes de texto y chats, convenció a la joven para que le enviara fotos de ella desnuda, lo que ella hizo a cambio de tarjetas regalo y dinero, según la declaración jurada de la orden de detención emitida por el sheriff y presentada en septiembre de 2022.

Las comunicaciones continuaron con regularidad, lo que dio lugar al menos a un encuentro en persona en el aparcamiento de una iglesia de Desert Hot Springs durante el otoño de 2021. La declaración de la orden judicial indicaba que González convenció a la joven para que subiera a su vehículo, donde la besó y la abrazó mientras ella estaba sentada en su regazo, presionando una de sus manos contra su entrepierna antes de que ella se zafara de su agarre.

En febrero de 2022, el acusado localizó a la joven mientras estaba de compras con una amiga en un centro comercial de Temecula. Le entregó una tarjeta regalo de 200 dólares como regalo de cumpleaños y la besó antes de que ella se alejara de él, según afirmaron los investigadores.

La joven borró muchos de los mensajes intercambiados con González, posiblemente para ocultar sus interacciones, según los documentos judiciales. Tras tomar declaración a la víctima y al acusado, los detectives determinaron finalmente que había pruebas suficientes para detenerlo, lo que ocurrió el 22 de septiembre de 2022.

No tenía antecedentes penales documentados por delitos graves.