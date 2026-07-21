Denise Delgado, concejala de Coachella, parece estar preparándose para presentarse a la alcaldía mientras se enfrenta a una campaña de destitución

COACHELLA, Calif. (KESQ) — La concejala de Coachella, Denise Delgado, parece estar preparando una campaña para la alcaldía tras presentar los documentos oficiales de campaña ante el Ayuntamiento de Coachella, a pesar de que sigue en marcha una iniciativa para destituirla.

Los registros públicos publicados en la página web sobre financiación de campañas electorales del Ayuntamiento de Coachella muestran que Delgado ha presentado el formulario 501 (Declaración de intención de candidatura) y el formulario 410 (Declaración de constitución de un comité receptor), dos documentos obligatorios que acreditan la intención de un candidato de presentarse a un cargo electivo y de constituir un comité de campaña.

En virtud de la Ley de Reforma Política de California, se debe presentar el formulario 501 antes de que un candidato solicite o reciba aportaciones para la campaña, mientras que el formulario 410 sirve para constituir un comité receptor a efectos de recaudación de fondos y presentación de informes de campaña. La presentación de estos documentos es uno de los primeros pasos para poner en marcha una campaña, pero no constituye, por sí sola, una declaración formal de candidatura.

Los documentos presentados indican que Delgado está dando los pasos necesarios para presentarse a la alcaldía en las elecciones municipales de Coachella de 2026.

Esta aparente maniobra de campaña se produce en un momento en el que Delgado también se enfrenta a una iniciativa de destitución en curso. Los organizadores presentaron anteriormente peticiones de destitución dirigidas al concejal, y la Oficina del Registro Electoral del condado de Riverside está verificando las firmas para determinar si la destitución cumple los requisitos para ser sometida a votación.

Delgado ya ha defendido anteriormente su trayectoria en el cargo, calificando la iniciativa de destitución de "motivada políticamente" y destacando los logros alcanzados durante su mandato en el Ayuntamiento.

El alcalde Figueroa hizo hincapié en que, en última instancia, son los votantes quienes deben decidir el proceso electoral.

"Solo quiero que la gente de Coachella sepa que vivimos en los Estados Unidos de América, donde, por lo que tengo entendido, seguimos viviendo en una democracia», afirmó el alcalde Figueroa. «Los residentes de Coachella pueden votar y, este noviembre, tendrán la oportunidad de elegir a un alcalde y a dos concejales; los plazos de presentación de candidaturas ya están abiertos en la ciudad de Coachella y cualquier residente que cumpla los requisitos puede solicitar la documentación necesaria para optar a cualquiera de esos cargos. Y, al fin y al cabo, en noviembre los residentes de Coachella elegirán a quienes quieren que les representen en el ayuntamiento", afirmó el alcalde.

La secretaria municipal adjunta de la ciudad de Coachella confirmó por teléfono a News Channel 3 que el ayuntamiento ha recibido la documentación y que la concejala Delgado puede retirar su candidatura antes del 7 de agosto si cambia de opinión respecto a presentarse a la alcaldía.

Allá por 2022, el concejal Delgado se presentó a las elecciones a la alcaldía contra el entonces alcalde en funciones, Steven Hernández, y perdió por solo 59 votos.

Nos hemos puesto en contacto con el concejal Delgado para recabar sus comentarios y estamos a la espera de una respuesta.