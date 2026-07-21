Ola de calor persistente lleva a IID a emitir Alerta de Conservación hasta el lunes

IMPERIAL, Calif. (KESQ) – El Distrito de Riego de Imperial (IID) emitirá una Alerta de Conservación (Verde) a partir de las 7 a.m. del jueves 23 de julio y hasta las 10 p.m. del lunes 27 de julio, ya que se espera que el calor extremo y la demanda pronosticada, cercana al pico anual de IID, aumenten la carga sobre la red eléctrica del oeste, incluido el sistema de IID.

Se espera que las temperaturas se mantengan por encima de los 110 grados durante varios días, con máximas de hasta 118 grados el sábado, lo que aumentará el consumo de electricidad a medida que los aires acondicionados trabajen por más tiempo y con mayor intensidad en toda la región.

La alerta se emite debido a la alta demanda de electricidad, la demanda máxima pronosticada y una ola de calor persistente que afecta los valles Imperial y Coachella. IID pide a los clientes reducir voluntariamente su consumo de electricidad entre las 4 y 9 p.m., las horas en que la demanda suele ser más alta.

Este nivel de calor provoca un fuerte aumento en el consumo de electricidad, ya que los aires acondicionados trabajan por más tiempo y con mayor intensidad en toda la región. Cuando la demanda sube tanto, aumenta la carga sobre la red eléctrica y puede requerir que IID compre energía adicional en el mercado abierto, frecuentemente a precios más altos cuando el suministro regional está limitado. Conservar energía durante las horas pico ayuda a reducir esa carga, apoya la confiabilidad del servicio y ayuda a proteger el sistema eléctrico local y la red eléctrica regional del oeste durante periodos de alta demanda.

Una Alerta de Conservación no es un apagón ni una interrupción programada. Es una solicitud para que los clientes reduzcan voluntariamente su consumo de energía durante unas horas, especialmente durante el periodo pico de 4 a 9 p.m., manteniéndose seguros y cómodos. IID emite estas alertas durante olas de calor u otras condiciones que aumentan la carga sobre la red eléctrica.

Para los clientes inscritos en Ajuste y Ahorre, la tarifa voluntaria por horario de uso de IID, las Alertas de Conservación suelen coincidir con las horas de pico, por lo que es aún más importante cambiar el consumo de energía a horarios fuera de pico y de menor costo cuando sea posible.

Los clientes no tienen que esperar a una Alerta de Conservación para empezar a ahorrar.

nscribirse en Ajuste y Ahorre puede ayudar a reducir sus facturas mensuales al recompensar a los clientes por cambiar su consumo de energía fuera de las horas pico, mientras que los clientes elegibles de EnergyFlex pueden recibir $25 por inscribirse y oportunidades adicionales para ganar incentivos al reducir su consumo de energía durante eventos de alta demanda.

“Cuando las temperaturas suben, cada pequeña acción cuenta”, dijo Karin Eugenio, presidenta de la Junta Directiva de IID. “Al responder a las Alertas de Conservación, los clientes ayudan a reducir la presión sobre la red eléctrica, apoyan la confiabilidad del servicio y contribuyen a la fortaleza general de nuestro sistema eléctrico”.

Los clientes pueden ayudar durante una Alerta de Conservación tomando medidas sencillas, como:

Evitar el uso de electrodomésticos principales, como lavadoras, secadoras, lavaplatos, bombas de alberca y cargadores de vehículos eléctricos, entre las 4 y 9 p.m.

Ajustar los termostatos a 78 grados o más cuando estén en casa.

Apagar las luces que no sean necesarias.

Cerrar persianas, cortinas o telas para mantener el hogar más fresco.

Usar abanicos cuando sea posible, y apagarlos al salir de la habitación.

“Los clientes marcan la diferencia durante periodos de alta demanda”, agregó Eugenio. “Cuando nuestras comunidades responden juntas, esos pequeños cambios se suman y ayudan a que IID continúe entregando energía cuando más se necesita”.

IID anima a los clientes a mantenerse informados siguiendo a IID en redes sociales, agregando su correo electrónico a través del sistema de pago de facturas en línea o la aplicación móvil IID Connect, y visitando www.iid.com/ConserveAlert.

Los clientes pueden comunicarse con el Centro de Servicio al Cliente de IID al 1-800-303-7756 para recibir ayuda registrando su correo electrónico o para obtener más información sobre cómo inscribirse en Ajuste y Ahorre. Los clientes interesados en EnergyFlex pueden inscribirse por separado en www.iidenergyflex.com.