Un Camión de un popular restaurante atropella mortalmente a un peatón en Palm Springs

La calle de Ramón cerró mientras los oficiales investigan una colisión fatal.

Un peatón murió el martes por la mañana, después de ser atropellado por un camión Sherman Deli & Bakery.

La fatalidad ocurrió en Ramon Road, entre avenida Caballeros y Grenfall Road alrededor de las 6:15 a.m.

Los investigadores dijeron que l avictima no transitaba por el paso peatonal.

El conductor no resultó herido en el accidente. Los oficiales dicen que no se sospecha que las drogas y el alcohol estén involucrados.

Ramon Road fue reabierto justo antes de las 12:30 p.m. después de una investigación de la policía de Palm Springs.