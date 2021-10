‘SNL’ vuelve con un nuevo Joe Biden que busca unir a los demócratas

CNN - Spanish

(CNN) — “Saturday Night Live” está de vuelta, y con él llegó un nuevo presidente Joe Biden.

El programa de variedades de NBC regresó el sábado para otro estreno y abrió su 47ª temporada con el nuevo miembro del reparto, James Austin Johnson, en el papel de Biden.

“¿Qué hay de nuevo, qué hay de bueno?”, dijo el Biden de Johnson, dando inicio al estreno. “¿Qué tal el verano de todos? El mío fue malo”.

El Biden de Johnson añadió que el lado bueno es que “pasó todo el verano sin caerse por las escaleras ni una sola vez”.

Luego, el nuevo Biden sacó a un grupo de compañeros demócratas de diferentes extremos del espectro político. Eso incluyó a la senadora Kyrsten Sinema, interpretada por Cecily Strong, y al senador Joe Manchin, interpretado por Aidy Bryant, así como a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, interpretada por Melissa Villaseñor, y a la representante Ilhan Omar, interpretada por Ego Nwodim.

And now, a message from the President of the United States. #SNLPremiere pic.twitter.com/PaZvnXLX6f — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 3, 2021

“¿Soy yo o se parece a todos los personajes de ‘Scooby-Doo’ al mismo tiempo?”, dijo el Biden de Johnson sobre la Sinema de Strong.

Tras agradecer a Biden que no “me llamara Kamala”, la Omar de Nwodim dijo que estaba “diseñada en un laboratorio para provocar un ataque cardíaco a Tucker Carlson”.

El Biden de Johnson intentaba unir a los dos bandos con la esperanza de conseguir que el proyecto de ley de infraestructuras estuviera terminado. No funcionó.

“Estoy diciendo que necesitamos al menos US$ 300.000 millones en créditos fiscales para energías limpias”, dijo la Ocasio-Cortez de Villaseñor.

“Y yo digo cero dólares”, respondió el Manchin de Bryant.

“¿Ves? ¡Misma página!”, dijo el Biden de Johnson.

El Biden de Johnson siguió tratando de encontrar un terreno común. Preguntó si a todos les gustan las carreteras, por ejemplo. Sinema, de Strong, dijo que no quiere carreteras.

“¿Sin carreteras?”, preguntó Biden de Johnson. “¿Por qué?”

“Caos”, respondió ella.

A continuación se unieron al grupo otros demócratas como el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, interpretado por Pete Davidson, y el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, interpretado por Alex Moffat. Ambos estaban allí para promocionar libros. El nombre del libro de Schumer era “Sandwiches que me han gustado y probado”, mientras que el de Cuomo se titulaba “Whoops”.

Biden, de Johnson, dijo que, fundamentalmente, los demócratas, a pesar de sus diferencias, son todos iguales.

El Cuomo de Davidson intervino entonces: “¡jodidos!”.

Después, todo el reparto dio el banderazo de salida a la última temporada con el tradicional cartel de “En directo desde Nueva York… ¡Es sábado por la noche!”.

