Repuntan casos de covid por regreso a clases, frente a nuevas recomendaciones de vacunación

Riverside county, Calif. (KUNA) - Este verano se reportó un incremento en casos de COVID-19 en el Valle de Coachella, de acuerdo con el hospital Eisenhower Health en Rancho Mirage, uno de los grupos más afectados fue el de menores ubicados entre los 0 y 4 años de edad.

Uno de los principales factores de mayor propagación de virus es el regreso a clases, aunado a ellos, las nuevas recomendaciones de vacunación sugieren concentrarse solo en los grupos sensibles ubicados en la población de 6 a 24 meses de edad y mayores de 65 años.

Según el Dr. Geoffrey Leung de University Health System, “el nivel de los casos de covid subió, y esto es muy común especialmente cuando todos los niños regresan a la escuela”.

Actualmente las recomendaciones para adquirir la vacuna de inmunización, han cambiado, por su parte, el Departamento de Salud Pública de California sugiere la vacunación en infantes y adultos mayores.

Así mismo, la Dra. Daisy Dodd, infectóloga de Kaiser Permanente nos comenta que “los dos extremos de la vida son los más vulnerables, son los bebés, ¿verdad? Decimos niños menores de dos años de edad y personas de 65 años en adelante tienen más propensidad de adquirir el COVID y tener complicaciones”.

Aunque los recientes casos de covid se perciben bajo nuevas variantes, la vacuna funciona de manera universal.

“Parece ser que esta parte del COVID que está circulando últimamente es un poquito más contagiosa, no nos pone más enfermos, pero sí es un poquito más contagiosa. Sí, la última que tenemos circulante es la que decimos la JN1 subvariante, es la que parece que está circulando un poquito más”, expuso Dodd.

“La mayoría de gente recomendamos una vacuna para este año. A veces depende con la edad y las condiciones médicas. Entonces, recomendamos hablar con su doctor regular para su recomendación¨, puntualizó Leung.

