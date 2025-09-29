La policía busca a un hombre en relación con un asesinato en Somerton

Michelle Leal

SOMERTON, Ariz. (KYMA) – El Departamento de Policía de Somerton (SPD) busca a un hombre en relación con un tiroteo que dejó una persona muerta.

Según un comunicado de prensa, el tiroteo ocurrió en la zona de W. Cactus Street y Mendota Avenue antes de las 23:00 h del domingo.

El SPD afirma que el sospechoso, identificado como Ignacio Bedoy, de 40 años y residente de Somerton, confrontó a su exesposa y a la víctima, un hombre de 31 años, tras llegar armado y dispararle, quien falleció en el lugar.

Bedoy luego “disparó a ciegas contra un apartamento ocupado” donde se escondían varios niños y adultos, según el SPD.

Después, el SPD indicó que Bedoy huyó del lugar en un Chevrolet Camaro convertible negro con matrícula PLA90V de Arizona.

Cortesía: Departamento de Policía de Somerton

El SPD lo describe como un hombre hispano, de aproximadamente 1.77 metros de altura y 75 kilos de peso, con cabello y ojos castaños, y “fue visto por última vez con camisa blanca y pantalones vaqueros azules”.

El SPD afirma que Bedoy se considera armado y peligroso, y pide a la comunidad que, si lo ven, no se acerquen y llamen al 911 de inmediato.

La investigación continúa, y si alguien tiene información sobre el caso, llame al SPD al (928) 627-2011 o al 78-CRIME para permanecer en el anonimato.