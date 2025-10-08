Estación de bomberos 2 regala sacos de arena a residentes

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).- Residentes de la ciudad de Calexico deben comprobar con una identificación que viven en Calexico para que se les otorgue hasta 4 sacos de arena por familia, los cuales no deben ser llenados completamente sino dejando un espacio para poder colocarlos correctamente. Esta es una acción preventiva por las lluvias pronosticadas para las próximas horas en la región.

“La ciudad tiene ahorita un procedimiento de qué vamos a dar cuatro sacos de arena por residentes en la ciudad, creo creo que tienen que traer una identificación, pero ahorita estamos en proceso para ver cuántas más bolsas podemos dar cuántas más vamos a traer a la ciudadanía”, declaró a TELEMUNDO, Jorge Villanueva, capitán Bomberos Calexico.

En las lluvias pasadas del mes de septiembre, se declaró estado de “emergencia” en la ciudad por los daños generados.

” entonces lo que nosotros es que estamos en un acuerdo con otras ciudades vecinas para que nos puedan ayudar, ahorita estamos trabajando para prevenir esas cosas y poder dar un servicio lo más mejor posible a la ciudadanía con el servicio público policía y todos estamos trabajando juntos para hacer eso” puntualizó el capitán.

En las lluvias pasadas se otorgaron cerca de mil sacos de arena.