Confirma divorcio gobernadora tras revocación de visas

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Han transcurrido cinco meses de que la visa de la gobernadora, Marina del Pilar le fuera revocada junto a su esposo y ex funcionario honorario, Carlos Torres, finalmente este miércoles confirmó su divorcio, sin especificar los motivos.

“Es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño, y con mucho respeto, estamos en ese proceso” destaco la primer gobernadora en BC.

Se ha mencionado al ex funcionario en diversas publicaciones periodísticas donde se presume que es investigado por el gobierno de Estados Unidos y México sin que al momento se haya confirmado dicha información por autoridades.

Carlos Torres Torres, se había afiliado a MORENA recientemente, es emanado del Partido Acción Nacional, donde contendió por la alcaldía de la ciudad de Tijuana, hasta el momento no ha emitido ningún posicionamiento.