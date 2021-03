La vida cotidiana puede regresar poco a poco a la normalidad o por lo menos para las personas que ya están inmunizadas contra el covid-19…

Kunamundo

Más luz al final del túnel. Este lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades por primera vez reveló nuevas recomendaciones para las personas que están vacunadas y cuyas vidas podrán comenzar a volver a la normalidad.

Dr. Rochelle Walenski, Grupo de Trabajo de la Casa Blanca

La directora de los CDC, quien aseguró que casi el 10% de la población ha sido vacunada, dijo que las guías aplican a personas completamente vacunadas que quieran reunirse en privado con otras personas.

Es decir, personas vacunadas podrán reunirse entre ellas, en interiores, sin mascara y sin distanciamiento social.

También lo podrán hacer con personas NO vacunadas, PERO SOLO si esas personas están en bajo riesgo de serias complicaciones por covid19. Y no tendrán que aislarse o someterse a una prueba de covid19 si han sido expuestos al virus y no presentan síntomas.

Claudia Tafurt, quien se vacunó el mes pasado, dice que se emocionó al escuchar el anuncio.

"Cuando nos vacunaron era ya un poquito de esperanza, cierto? Viene un cambio, vienen cosas positivas. Esto es como aumentando ese nivel de esperanza".

Casi el 10% de la población se ha vacunado contra el covid19. Y aunque ese numero se espera incremente sigue habiendo preocupación de otro posible auge si las personas comienzan a bajar la guardia demasiado pronto.

Dr. Gamalier Mestre, Medico

"Cuando la gente empieza a sentirse más cómoda se les empieza a olvidar. Lo que queremos evitar es que vuelva a pasar ese efecto domino donde cae el primero y por ahí sigue tumbando los otros".

Los CDC recalcan que las recomendaciones aplican a quienes tengan dos semanas o más con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, o dos semanas o más con la sola dosis de la de Johnson and Johnson.



A pesar de las nuevas guías los expertos de los CDC insisten que cuando se trata de estar en público toda persona incluyendo las que están vacunadas deben continuar usando mascarilla y mantener el distanciamiento social.