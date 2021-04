Las promotoras de salud son clave en los esfuerzos de vacunación

Kunamundo

Una clínica de vacunación masiva se llevó a cabo este jueves en la Ciudad de Catedral.

Allí cientos de personas fueron inmunizados contra el COVID-19.

En la misión para vacunar a estas personas no solo están enfermeros.

La cafetería de la primaria Agua Caliente fue convertida en una clínica improvisada este jueves.

Desde tempranas horas, los padres llegaron para vacunar a sus hijos con el retorno de clases presenciales en Palm Springs.

“Al ver traido a mi hija, siento que ella puede volver a sus actividades con protección”, djo una madre.

El Distrito de Salud del Desierto ha aplicado miles de vacunas en la región desde que llegaron al Valle de Coachella.

Sus clínicas móviles se han montado en campos agrícolas, escuelas al Este del Valle de Coachella y en las reservaciones de la tribu Torres Martinez.

Este jueves, llegaron con 1,500 vacunas para comunidades a la redonda de la escuela en la ciudad de catedral.

“Aquí en el Valle de Coachella hemos aplicado más de 15,000 vacunas a través de nuestros esfuerzos”, dijo en enlace comunitario del Distrito de Salud del Desierto

Para alcanzar estos logros, las promotoras de salud del sol han sido fundamentales en los esfuerzos de vacunación.

“Nuestro trabajo es que cuando llegue la gente a recibir el servicio de vacunación pues sea mucho más accesible”, dijo Beatriz Olvera.

Ella tiene un poco más de cinco meses recibiendo a personas como promotora de salud.

“Cuando es desconocido, a veces llegas temeroso con miedo, qué haré, qué será, que tengan una persona que te reciba una persona con mano amigo o sonrisa es es muy gratificante”, dijo Olvera.

No muy lejos de la secundaria, Azucena Martinez corre la voz sobre el evento de vacunación en un centro comercial.

Ella dice que su misión es luchar contra la desinformación rodeando la vacuna en su comunidad.

Hoy logró animar a varias personas que fueran por su primera dosis.

“Hay mucha mala información, que le gente les dice que no se puede vacunar porque no tiene documentos o no tiene ID de california, para mi es muy importante hablar con la gente, mire no hay ningún problema se puede vacunar”, dijo Martinez

Casi 20 promotoras trabajan en los sitios de vacunación móviles.

“con mucho gusto yo hago este trabajo para comunidad”

Dometina Clemente ayuda a llenar documentos e interpretar.

“Hablamos español yo hablo en purépecha, yo ayudo a mi gente, la verdad este trabajo me apasiona”, dijo Clemente.

Alejandro Espinoza del distrito de salud del desierto dice que las promotoras juegan un papel crucial.

“Las promotoras son lo clave de todos los esfuerzos que estamos haciendo sin ellos y sin ellas estos esfuerzos no serían posible, no se organizarían, las personas no se registrarían”, dijo Espinoza.

Para este equipo esencial, no hay mayor recompensa que ayudar a su comunidad hispana.

“Si yo puedo hacer un vehículo entre los recursos que hay hacia nuestro pueblo es allí donde yo tengo que estar y eso me encanta. Es una satisfacción genuina que te hace sentir el corazón calentito”, concluyó Olvera.