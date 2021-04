Kunamundo

Hombre de Thousand Palms acusado de apuñalar a un perro hasta la muerte.

Un hombre de 37 años fue arrestado después de que las autoridades dijeron que mató a puñaladas a un perro en Thousand Palms. No hubo noticias sobre cuándo ocurrió el apuñalamiento, pero las autoridades fueron llamadas a una propiedad en la Avenida Arbol Real el lunes a las 10 a.m. después de que se encontró al perro.

El perro, un chihuahua bronceado cuya edad se estimaba entre 10 meses y aproximadamente un año y medio, había sido arrojado sobre una cerca en un patio trasero de la propiedad, según el Departamento de Servicios para Animales.

Las autoridades dijeron que el dueño de esta propiedad no sabía sobre el perro hasta que un oficial les informó. En este punto, el perro ya estaba muerto por heridas graves. "El perro estaba cubierto de sangre y parecía tener grandes laceraciones en la cabeza y el pecho que parecían haber sido infligidas con un objeto afilado", dijo el sargento Miguel Hernández de Animal Services. El sospechoso fue arrestado en Las Flores Way en Thousand Palms alrededor de las 9:40 a.m. del lunes, según muestran los registros de la cárcel del condado.

Un testigo le dijo al agente que el sospechoso parecía estar golpeando al perro contra un objeto y agitaba un cuchillo.

El sospechoso también fue acusado de amenazar con matar a un vecino. El sospechoso fue citado y liberado ese mismo día con una fianza de $ 0, según muestran los registros de la cárcel.

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside está a cargo de la investigación de este incidente. Servicios para Animales dijo que las autoridades buscarán cargos por delitos graves de crueldad animal contra el sospechoso.

Como parte de la política de la estación, no publicaremos su nombre o foto hasta que la oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside los haya acusado oficialmente. Nos hemos comunicado con la oficina del fiscal del distrito para recibir una actualización. El perro fue transportado al Coachella Valley Animal Campus en Thousand Palms y será almacenado en la morgue del refugio hasta que concluya la investigación. "La vida es difícil a veces, pero si esta persona hizo esto, causar un daño tan terrible a una mascota pequeña e indefensa, simplemente romperla, todos sabemos que esto no es un comportamiento normal", dijo el sargento. Dijo Hernández. "Solo espero no tener que ver algo como esto nunca más".