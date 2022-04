Indocumentados mayores de 50 años celebran que en pocos días tendrán acceso a salud gratuita en California

En unos días miles de personas sin estatus legal en el estado de California de 50 años y mayores tendrán acceso al programa de salud MediCal.

Este jueves por la mañana decenas de residentes del valle de Coachella se registraron y celebraron este éxito para la comunidad.

“Una vez más hacemos historia en el estado de California”, dijo Luz Gallegos, la directora ejecutiva del centro legal de TODEC

A partir del primero de mayo, adultos indocumentados de 50 años o más podrán recibir beneficios de salud gratis a través del programa MediCal

Gallegos dice que han luchado por años por este logro.

“Al fin se hace justicia para nuestros trabajadores inmigrantes, que han dado su vida y su trabajo, su sudor”, dijo Gallegos.

Se reporta que más de 250,000 inmigrantes de bajos recursos en california se beneficiarán con la ampliación.

En el condado de Riverside, por lo menos 10 mil inmigrantes serán elegibles.

“No tengo palabras para expresarlo, me siento contenta”, dijo Doña Isabel Coronel.

Ella fue una de las muchas personas que se registraron.

“Yo quisiera que fuera mañana, porque yo quiero ir al doctor, porque me duelen muchos mis huesos y luego mi vista y luego mis dietas” dijo doña Coronel.

La cobertura médica MediCal cubre visitas de rutina al médico, hospitalizaciones, y servicios de emergencia.

“Como médico uno de los problemas, ha sido que las personas vienen y por no tener seguro ha veces hay limitaciones y esto ya puede abrir las puertas para hacer esas pruebas, o vacunas, o atención preventiva”, dijo el doctor Ernesto Campos, de Inland Empire Health Plan.

En el valle de Coachella, el departamento de servicios sociales del condado ofrece diferentes formas para que los interesados se registren.

“Las personas que piensan que pueden aplicar a este programa de 50 años en adelante, sin importar su estatus migratorio pueden venir en persona”, dijo la portavoz del condado Angela Naso.

Naso indica que cuentan con oficinas en Coachella, Mecca, Desert Hot Springs, Indio, y Catedral.

“Los animamos a que no tengan miedo de aplicar a este programa, no les va afectar y les va ayudar a vivir más años y más saludablemente”, dijo Naso.

Además puede llamar al 877-410-8827 para informarse para averiguar si califica para los servicios.

“Cuando tomen este número nosotros vamos a tomar la solicitud inicial y le enviamos un paquete adicional para que lo completen en casa”, dijo Maribel Castañedas del departamento de servicios sociales del condado.

Elvira Alvarez dice que el servicio médico le brinda un rayo de esperanza.

“Ya tengo 11 años con tantas cosas y no iba porque no me cubría todo, por los altos gastos”, dijo Alvarez.

También puede visitar esta página para solicitar la cobertura benefitscal.com