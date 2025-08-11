Dos Jóvenes serán juzgados por presuntamente asesinar a un adolescente en una fiesta posterior a la graduación en La Quinta

INDIO, Calif. (KUNA) - Dos jóvenes acusados de asesinar a tiros a un joven de 17 años durante un enfrentamiento en una fiesta posterior a la graduación en La Quinta deberán ser juzgados por asesinato en primer grado y otros cargos, dictaminó un juez.

Elijah Alfredo Martinez, de Bermuda Dunes, y Dominick Cruz Venecia, de Coachella, ambos de 19 años, presuntamente asesinaron a la víctima, identificada como Jaden Ramos, de 17 años, estudiante de último año de la preparatoria La Quinta.

Tras una audiencia preliminar en el Centro de Justicia Larson el lunes, el juez Arthur Hester del Tribunal Superior del Condado de Riverside determinó que existían pruebas suficientes para vincular a ambos acusados a juicio por el cargo de asesinato y las acusaciones de uso de armas de fuego para agravar la pena.

El juez programó una lectura de cargos posterior a la audiencia preliminar para el 27 de agosto en el juzgado de Indio.

Hester permitió que la pareja permaneciera en libertad bajo fianza en espera de nuevos procedimientos.

Según los oficiales del alguacil, el presunto ataque ocurrió alrededor de las 2:30 a. m. del 19 de mayo de 2024, en la cuadra 79-000 de Paseo Del Rey, cerca del Parque La Quinta.

Según el sargento Lance Stoyer, agentes fueron enviados al lugar para investigar los reportes de un tiroteo, pero no pudieron encontrar a ninguna víctima. Sin embargo, pronto se les informó que un niño había sido trasladado de la zona a un hospital del Valle de Coachella para recibir tratamiento.

Stoyer dijo que Ramos llegó al centro de traumatología "con lesiones compatibles con una herida de bala".

El adolescente falleció poco después.

Martínez y Venecia fueron identificados como sospechosos el mismo día, y los detectives finalmente obtuvieron pruebas suficientes para emitir órdenes de arresto contra ambos: Martínez en Airport Boulevard en Thermal al día siguiente, y Venecia cerca de la intersección de Avenue 50 y Mazatlan Drive en Coachella la noche siguiente.

Fueron detenidos sin incidentes.

No se reveló el posible motivo del asesinato. La denuncia penal alega que Venecia fue el pistolero.

Ninguno de los acusados ha documentado condenas previas por delitos graves en un tribunal de adultos. No se disponía de los antecedentes penales de menores.