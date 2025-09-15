Skip to Content
La Poderosa

En Bermuda Dunes encontraron gratifi con mensajes antisemitas

Ayer encontraron mensajes de odio contra los judíos en un negocio de almacenes ubicado en el área de la Country Club cerca de la calle Yucca Lane Bermuda Dunes donde alguien grafiteo el lugar, este acto forma parte de varios mensajes que han aparecido en redes sociales contra esa religión.

Cabe mencionar que este incidente ocurre en un momento delicado, ya que las comunidades judías se preparan para dos celebraciones importantes en las que muchos judíos acuden a las sinagogas del Valle de Coachella con más frecuencia de lo habitual.

Lina Robles

