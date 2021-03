Nieto de Fidel Castro pide disculpas por polémico video viral en auto de lujo

Noticias CNN

(CNN Español) –– Sandro Castro Arteaga, nieto del fallecido líder cubano Fidel Castro, aseguró este jueves que no es suyo el Mercedes Benz que aparece manejando en un video que circuló en redes sociales esta semana y que se volvió viral, en medio de una polémica acerca de si eso era una exhibición de lujo.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Castro Arteaga pidió disculpas públicas a familiares y amistades «que pudieran haberse sentido ofendidos» y explicó que el auto en el que se grabó el video es de un «conocido» suyo que se lo «prestó». «Y a mí me gustan los autos para yo probarlo. Y ahí fue donde se grabó realmente este video». Inmediatamente después se refiere a la frase que generó críticas en redes sociales. «Cuando yo me refería a los juguetes que tenía en casa, lo dije en broma porque definitivamente el carro no es mío. Y pido unas disculpas muy sinceras para todo el que malinterpretó esto o lo pudo ofender. Me disculpo ante todos», insistió.

Castro Arteaga reconoció que las imágenes sí son de él. Aunque, dijo, inicialmente solo las publicó en sus «estados de WhatsApp para mis contactos cercanos, de confianza, y allegados a mí». También agregó que «por razones en contra de mi voluntad, ese video trascendió a otros medios».

En el video que previamente generó polémica y cuestionamientos en redes, se observa a Castro Arteaga en compañía de una mujer, mientras acelera el Mercedes Benz hasta los 140 km/h. Durante la grabación, el joven dice: «Nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa». Entonces le pide a su acompañante que enfoque el velocímetro. Luego agrega: «Mira qué rico, eso cómo va a 140, caballero. Son cosas gordas mi gente, para que no se equivoquen».

CNN no puede confirmar de manera independiente que el auto es propiedad de Castro o no.

El joven termina el video en el que pidió disculpas aclarando que hay una cuenta falsa de Twitter a su nombre y que la única red social en la que tiene un perfil es en Instagram. «Yo no tengo ni Twitter, no tengo ni Facebook. Solamente tengo el Instagram y a mí no me interesan ni las redes sociales ni la popularidad. Soy una persona sencilla y así es como me considero. Y las personas cercanas a mí y allegadas a mí, saben que lo que estoy diciendo es realmente verdad», concluyó.

En un mensaje, Castro Arteaga le dijo a CNN que por el momento no quería dar declaraciones adicionales, pues desea «permanecer retirado de las redes». Sin embargo, insistió en las disculpa a sus «compatriotas» fueron sinceras. También añadió que es «un muchacho sencillo y sincero, con muchos deseos de aportar al bien de mi país». Y añadió que «como todo joven, puedo cometer errores y sufrir las consecuencias y eso me va haciendo madurar y aprender».

Hasta el momento no hay declaración oficial del Gobierno de Cuba sobre el primer video o la declaración de Castro y no se le ha dado respuesta a CNN a su solicitud de comentario.

Sandro Castro es hijo de Alexis Castro Soto del Valle, uno de los cinco hijos de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, la segunda esposa del líder cubano, con quien estuvo hasta su muerte en 2016. Según el medio Radio Televisión Martí, que es parte de la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales, Castro Arteaga es dueño de dos bares en La Habana, Fantaxy y EFE.

Además, no es el primero de la familia de Fidel Castro que vive una polémica por contenidos difundidos en redes sociales. Tony Castro, también nieto del líder cubano e hijo de Antonio Castro, fue noticia en medios de comunicación en 2019 por las fotos de viajes y lujos que publicaba en su cuenta de Instagram. Actualmente, el perfil del joven en esta red social es privado, pero muchas fueron publicadas por otros usuarios y medios.

La controversia surge en la medida en que los habitantes de Cuba sufren por la precaria situación económica de la isla. El país tiene un PIB per cápita de US$ 12.100 (cifras estimadas de 2016 por la CIA), lo que lo ubica en el puesto 131 a nivel mundial. En comparación, el PIB per cápita en EE.UU. es de US$ 62.530. El Gobierno de Cuba, país que sufre escasez de alimentos en medio de la pandemia, dio un paso hacia la expansión masiva del sector privado de la isla permitiendo que los cubanos pronto puedan buscar empleo o iniciar negocios en la mayoría de los campos de trabajo.

Con información de Sebastián Jiménez, de CNN en Español.