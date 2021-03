El 50% de los votantes en Nueva York dice Cuomo no debería renunciar de inmediato, revela encuesta

Noticias CNN

(CNN) –– La mitad de los votantes registrados en el estado de Nueva York no creen que el gobernador demócrata Andrew Cuomo debería renunciar de inmediato, reveló una encuesta de Siena College publicada este lunes. Un resultado que contrasta con la creciente presión para que Cuomo dimita a su cargo tras acusaciones de acoso sexual y conducta inapropiada. Así como por su manejo de las muertes de covid-19 en hogares estatales para ancianos.

Una minoría de votantes, el 35%, respondió que Cuomo debería renunciar de inmediato. Mientras, el 15% no estuvo seguro, según la encuesta. El sondeo se llevó a cabo del 8 al 12 de marzo.

La encuesta terminó el mismo día en que la mayoría de los demócratas del Congreso de Nueva York ––incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand–– pidieron la renuncia de Cuomo. Más de 50 legisladores demócratas del estado de Nueva York también pidieron que el gobernador dimitiera.

Aún así, la encuesta encuentra una fuerte división partidista. El 61% de los votantes demócratas dijeron que Cuomo no debería renunciar de inmediato (en contraste al 25% que señaló que debería hacerlo). Mientras, el 64% de los republicanos quieren que renuncie ahora. Entre los independientes, el 46% indicó que Cuomo no debería renunciar inmediatamente, frente al 32% que dice que debería.

Cuomo se ha disculpado por su comportamiento, pero sigue rechazando categóricamente los pedidos para que renuncie. Una indagación sobre el asunto, que dirige la Fiscalía General de Nueva York, está en proceso. Además, Cuomo enfrenta una investigación de juicio político, después de que el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York autorizara a la comisión judicial comenzar una investigación.

«Quiero que los neoyorquinos escuchen esto directamente de mí. En primer lugar, apoyo plenamente el derecho de la mujer a denunciar. Y creo que eso debería alentarse en todos los sentidos», dijo Cuomo a principios de este mes. «Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que las personas se sintieran incómodas. No fue intencional y me disculpo sincera y profundamente por eso. Me siento muy mal. Y, francamente, me avergüenza. No es algo fácil decir, pero esa es la verdad.»

El 57% de los votantes dijo estar satisfecho con la forma en que el gobernador ha enfrentado las denuncias de acoso sexual. Mientras, el 32% dijo que no estaba satisfecho y el 11% que no sabía o no tenía una opinión. Ahora bien, el 67% de los votantes demócratas está satisfecho, mientras que el 22% no lo está. El 54% de los hombres dijo que estaba satisfecho, en comparación al 59% de las mujeres que tuvo la misma respuesta.

Aún así, hay más personas que dicen que Cuomo cometió acoso sexual (un 35%) en comparación a aquellos que dicen que no (24%). Un considerable 41% dice que no sabe o no tiene una opinión.

Cuomo también enfrenta críticas porque su gobierno no reportó la cantidad total de muertes por covid-19 entre los pacientes de cuidados a largo plazo de Nueva York, según un informe del fiscal general del estado. El reporte añade que la administración luego retrasó el intercambio de información potencialmente dañina con los legisladores estatales.

Hasta finales de enero, los residentes de cuidados a largo plazo que murieron de covid-19 se clasificaron de esa manera solo si fallecían dentro de una instalación. Aquellos que murieron tras ser trasladados o ingresados ​​a un hospital no se incluyeron en esa cifra específica. El total de muertes por covid-19 en Nueva York permaneció igual. Sin embargo, la práctica condujo a una tergiversación drástica del número real de víctimas en los centros de atención a largo plazo de Nueva York.

El gobernador y su administración han defendido su decisión. En ese sentido, argumentaron que como el Departamento de Justicia y los legisladores del estado de Nueva York hicieron preguntas, la investigación federal se convirtió en su prioridad. El gobernador ha negado cualquier sugerencia de irregularidad.

La encuesta de Siena también registró que es cada vez más probable que los electores digan que no votarán para reelegir a Cuomo a un cuarto mandato. Solo el 34% de los votantes dijo que estaba dispuesto a reelegir al gobernador si se postula para 2022. En tanto, el 52% señaló que «preferiría a otra persona». En febrero, el 46% de los electores respondió que votarían para reelegirlo a un cuarto mandato.

La encuesta, que incluyó a 805 votantes, tiene un margen de error de más o menos 4,1 puntos porcentuales y se realizó por teléfono.

