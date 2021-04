Muere el rapero DMX a los 50 años, según un comunicado de su familia

Noticias CNN

(CNN) — La familia del artista de rap DMX emitió un comunicado el viernes en el que decía en parte: “Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia por su lado después de haber sido puesto en soporte vital durante los últimos días».

La declaración fue emitida por el Chamber Group, que fue contratado para hablar con los medios de comunicación en nombre de la familia.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, irrumpió en la escena del rap a finales de la década de 1990 con canciones como «Party Up» y «Get At Me Dog». Sus primeros cinco álbumes debutaron en el número uno en las listas de Billboard. El hombre de 50 años también es actor e IMDb enumera más de 40 créditos de actuación para él. Sus papeles en «Romeo Must Die» – protagonizada por la estrella de R&B Aaliyah justo antes de su muerte – y «Never Die Alone» se encuentran entre los más notables, y a menudo apareció como él mismo en películas y programas de televisión.

DMX recibió tres nominaciones al Grammy entre 2000 y 2001. Dos fueron para Mejor interpretación solista de rap y la tercera fue para Mejor álbum de rap.

El rapero sufrió un ataque cardíaco en su casa en White Plains y fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde se lo conectó a un respirador, dijo Richman.