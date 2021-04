Phillip Adams, exjugador de la NFL, es sospechoso de haber matado a 5 personas en tiroteo en Carolina del Sur antes de suicidarse

Noticias CNN

(CNN) — Una comunidad conmocionada de Carolina del Sur estaba de duelo y buscaba respuestas el jueves después de que las autoridades dijeron que un querido médico y otras cuatro personas fueron asesinados a tiros por un hombre que había pasado de una escuela secundaria local a la universidad y a la NFL.

El sheriff del condado de York, Kevin Tolson, dijo que el miércoles por la tarde Phillip Adams, de 32 años, disparó a dos técnicos de aire acondicionado afuera, matando a uno, y luego entró a la fuerza en la casa del Dr. Robert Lesslie en Rock Hill.

Lesslie, su esposa, Barbara Lesslie, y dos nietos, de 5 y 9 años, fueron encontrados muertos a tiros en una habitación trasera.

El técnico de aire acondicionado James Lewis, de Gastonia, Carolina del Norte, fue encontrado muerto afuera.

El técnico sobreviviente, Robert Shook, ya salió de cirugía, según una publicación de Facebook de su hija el jueves por la noche. Su padre está en cuidados intensivos con un ventilador, escribió.

Dijo que pudo verlo y que tiene «un camino muy largo por delante».

Adams más tarde fue encontrado muerto con una herida de bala autoinfligida en el dormitorio de una casa que compartía con sus padres a un kilómetro de distancia.

Tolson dijo que no estaba claro por qué Phillip Adams llevó dos armas a la propiedad de Lesslie en Rock Hill, una ciudad de 74.000 residentes justo al otro lado de la frontera con Charlotte, Carolina del Norte.

«No hay nada sobre esto en este momento que tenga sentido para ninguno de nosotros», dijo el sheriff

Una declaración de los cuatro hijos del médico dijo que la familia está lidiando con una pérdida inimaginable.

«Si bien sabemos que no hay respuestas que satisfagan la pregunta ‘por qué’, estamos seguros de una cosa: no nos afligimos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza se encuentra en la promesa de Jesucristo, y estamos envueltos por paz que sobrepasa toda comprensión», dice el comunicado.

Lesslie era un «pilar en la comunidad», dijo Tolson sobre el médico, que se desempeñó como médico supervisor y director médico de la Universidad de Winthrop, y fundó un hospicio y un servicio de médicos a domicilio.

«Me trató en el pasado en su clínica… conocía a todo el mundo, los trataba a todos con respeto», recuerda Tolson.

El presidente de la Universidad de Winthrop, George Hynd, dijo que las contribuciones de Lesslie a la escuela fueron de amplio alcance.

«Los estudiantes, en particular, se han beneficiado durante mucho tiempo de las referencias a su consultorio cuando se necesitaba atención adicional más allá de nuestro alcance», dijo Hynd en un comunicado. «Personalmente, le estaré eternamente agradecido por el consejo que brindó a nuestro equipo de respuesta al covid-19 cuando abrimos el campus el otoño pasado para la vida residencial y el aprendizaje».

Muchas preguntas, pocas respuestas

Los investigadores aún no saben qué provocó el tiroteo, aunque creen que Phillip Adams fue el único agresor, dijo Tolson.

«Probablemente tengamos más preguntas que ustedes sobre este caso», dijo el sheriff a los periodistas el jueves.

Algo que Phillip Adams dejó en la casa llevó a los investigadores a creer que él era el pistolero, y fueron a la cercana casa de la familia Adams, dijo Tolson.

Los agentes sacaron a los padres de la casa e intentaron contactar a Phillip Adams. Finalmente lo encontraron muerto, dijo Tolson, aunque no escucharon disparos.

Adams murió de una herida de bala autoinfligida, dijo la forense del condado de York, Sabrina Gast.

Cuando se le preguntó si Adams, quien jugó en la NFL de 2010 a 2015, era paciente del médico, Tolson dijo: «No hemos podido verificar eso».

El Dr. Robert Lesslie en Rock Hill en 2009.

Phillip Adams jugó para varios equipos de la NFL

Un funcionario estatal de Carolina del Sur confirmó a CNN el jueves que Adams jugó en la NFL.

Adams jugó como back defensivo de 2010 a 2015 para equipos como los San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets y Atlanta Falcons.

Tuvo cinco intercepciones y 121 tacleadas en 78 juegos, según NFL.com. También devolvió 37 despejes mientras estaba con los Raiders y 49ers.

El padre de Phillip Adams, Alonzo Adams, le dijo a la estación de televisión de Charlotte WCNC el jueves por la mañana que Lesslie solía ser su médico hace años. Dijo que su hijo era un niño tranquilo y bueno, pero pensaba que el fútbol le había pasado factura.

Phillip Adams jugó en la Universidad Estatal de Carolina del Sur en Orangeburg antes de sus días en la NFL. Fue a Rock Hill High School en su ciudad natal, según una guía de medios de atletismo de SCSU.

El tiroteo en Carolina del Sur

Se llamó a las autoridades alrededor de las 4:45 pm a la casa de los Lesslie, al sur de Rock Hill, dijo Tolson.

Tolson puso dos llamadas al 911 a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves. En una, el empleador de los técnicos de aire acondicionado le dice a un operador del 911 que un trabajador herido acababa de llamarlo sobre el tiroteo.

«(El trabajador estaba) gritando que le habían disparado y que el otro técnico… había recibido un disparo y no respondía», le dice la persona que llama al operador del 911.

En la otra llamada, un hombre le dice a un operador que estaba cortando césped cuando escuchó ruidos de estallidos.

Dice que fue a la propiedad de Lesslie y desde la distancia vio a un hombre tirado en el suelo y fue entonces cuando se dio cuenta de que había escuchado disparos.

La persona que llama dice que vio a un hombre vestido de negro salir de la casa.

Si bien el testigo dijo que pudo haber escuchado unos 20 disparos, el sheriff solo confirmó que hubo «varios disparos».

El doctor había estado ejerciendo en el área desde 1981

El gobernador, Henry McMaster, tuiteó sus condolencias a las víctimas.

«Noticias trágicas y desgarradoras de Rock Hill esta mañana. Únanse a @1stLadySC y a mí para levantar a la familia Lesslie en oración durante este momento difícil», decía el tuit.

Trent Faris, el portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de York, dijo el jueves que conocía a Lesslie y que «el Dr. Lesslie era mi médico mientras crecía».

«El Dr. Lesslie ha sido una de esas personas que todo el mundo conoce. Él fundó Riverview Medical Center en Rock Hill y ha sido un elemento básico en Rock Hill durante años», dijo Faris.

«Si usted es de Rock Hill y de esta área, las personas involucradas son muy prominentes y muy conocidas en el condado de York», dijo Faris.

Lesslie fue el fundador de Riverview House Calls y Riverview Hospice and Palliative Care, según el sitio web conjunto de los servicios, y había estado ejerciendo en Rock Hill desde 1981. En una página de biografía personal, Lesslie dice que él y su esposa habían estado casados ​​por 40 años, crió cuatro hijos y tuvo nueve nietos.

«En mi tiempo libre, disfruto escribiendo, jugando golf, cazando, cultivando frutas y lúpulo, y cazando bolsas», dice la página de biografía.

Su sitio web enumera varios libros de su autoría, incluido «Ángeles en la sala de emergencias» de 2008, un libro sobre la fe en Dios y el trabajo de enfermeras, médicos y otras personas en circunstancias difíciles durante sus años de trabajo en una sala de emergencias.

«He sido tanto un observador de la condición humana como un médico. No hay mejor lugar para ser un observador que la sala de emergencias», le dijo a The Herald of Rock Hill sobre el libro en 2008. «Averiguas cómo son las personas. Todo el mundo tiene algo que enseñarnos. Quería hacer esto desde una perspectiva espiritual. Una vez que me quedó claro, se escribió solo».

