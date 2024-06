China y Argentina, más lejos: ¿pierde fuerza el vínculo comercial entre ambos países?

Entre marzo y abril, se aprecia una estabilización de los valores comercializados entre los dos países, pero no alcanzó para que China no perdiera terreno entre los socios. Las exportaciones argentinas a ese destino alcanzaron los US$ 310 millones en marzo, mientras que las importaciones representaron US$ 713 millones.

El cambio de rumbo en la intensidad comercial se vio reflejado ya en la comparación entre enero y febrero de este año, los dos primeros meses completos de Milei como presidente. Es que Argentina pasó de exportar US$ 454 millones a China en enero a venderle por US$ 391 millones en febrero, casi un 14% menos. En el mismo lapso, de importar US$ 1.012 millones en enero, pasó a comprar productos del gigante asiático por solo US$ 730 millones en el segundo mes de 2024, una disminución de casi el 28%.

