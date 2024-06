AMLO dice que “probablemente” hablará con Biden sobre las nuevas acciones ejecutivas fronterizas

Si el Gobierno de Estados Unidos dedicara un porcentaje menor de lo que da a armar a países en guerra…. no es posible que se aprueben US$ 50, 60, 100 millones para guerras pero el Congreso no haya aprobado absolutamente nada en apoyo a los pueblos de Centroamérica, América Latina y el Caribe, que son los pueblos que por necesidad tienen que migrar”, afirmó.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.