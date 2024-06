ANÁLISIS | La agónica espera de Joe Biden mientras un jurado delibera sobre el destino de su hijo

Hay una diferencia importante entre los dos juicios que desacredita gran parte del ruido político que los rodea. Hunter Biden, a diferencia de Trump, no fue presidente y no tiene ninguna posibilidad de sentarse en el Despacho Oval como comandante en jefe el 20 de enero. Aunque Biden se enfrenta a graves acusaciones y será juzgado de nuevo en septiembre por otro caso fiscal, sus presuntos delitos no tienen nada que ver con la Constitución ni con amenazas a la democracia. Los cargos de Trump, sin embargo, se centran en la supuesta mala gestión de documentos de seguridad nacional que atesoró en Mar-a-Lago tras dejar el cargo. También ha sido acusado en dos casos distintos —uno federal y otro en Georgia— del delito máximo en una democracia: tratar de anular la voluntad de los votantes. El expresidente está a la espera de que el Tribunal Supremo de EE.UU. se pronuncie sobre sus amplias declaraciones de inmunidad derivadas del caso federal de injerencia electoral. Si el tribunal falla a su favor y gana un segundo mandato, podría augurar una presidencia casi sin restricciones que rozaría la autocracia.

