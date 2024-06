La Corte Suprema de EE.UU. ratifica ley que prohíbe a violentadores domésticos poseer armas, en importante sentencia sobre la Segunda Enmienda

Los grupos de víctimas de la violencia doméstica y los defensores del control de armas expresan su alivio Los defensores del control de armas elogiaron el fallo del tribunal. “Es una gran victoria para los supervivientes y salvará vidas”, publicó March for Our Lives en X. Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, dijo que el caso no debió haber sido visto por el alto tribunal en primer lugar y su decisión de retomarlo “muestra lo extremista que se ha vuelto este tribunal”.

