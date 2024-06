¿Por qué Guillermo “Memo” Ochoa no fue a la Copa América 2024?

En conferencia de prensa, Jaime Lozano pidió “que no haya especulaciones” y explicó que el torneo a punto de comenzar en Estados Unidos “es ideal para ver a la gente que levanta la mano y tener un universo más grande de cara a lo que viene”. Dijo que habló con Ochoa, entre otros futbolistas no convocados, y que le dejó en claro que la decisión de dejarlo afuera de la lista no significa que “esté fuera” para el futuro.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.