Vinícius Jr., el tormento de las defensas… y de los racistas

Pero la llegada de Carlo Ancelotti lo potenció. Ya más maduro y con tres años de experiencia en el monstruo que es el Real Madrid, el italiano no dudó y empezó a ponerlo de titular, y Vinícius Jr. respondió. “Lo ha hecho todo por mí. Siempre me ha dado confianza, me ha regañado cuando lo he necesitado y hemos desarrollado una relación muy buena. Me ha cambiado como jugador, no en el campo, sino en mi forma de pensar sobre el entrenamiento y el desarrollo”, reconoció sobre el entrenador.

