Soldados armados, tensión en las calles y el llamado a la defensa de la democracia: así se vivió el fracasado intento de golpe de Estado en Bolivia

“Estas dos personas… no actuaron solas. No fueron dos personas que de manera maquiavélica planificaron, conspiraron, para tratar de derrocar el gobierno democráticamente electo, sino que sabemos que hay otro grupo de personas que van a ser investigadas y una vez logremos nuestro objetivo de sentenciar a estas personas garantizaremos que en un futuro próximo esto no vuelva a repetirse”, dijo el ministro en rueda de prensa.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.