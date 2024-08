Trump parece socavar los esfuerzos de su campaña a propósito de las reglas del micrófono para un segundo debate

A la pregunta de un reportero sobre sus preparativos para el debate, Trump afirmó: “No lo estoy haciendo. No le estoy dedicando mucho tiempo, creo que toda mi vida me he estado preparando para un debate”.

“Acordamos las mismas reglas, no sé, no me importa, preferiría que probablemente estuvieran encendidos, pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez”, dijo Trump cuando un periodista le preguntó si quería que los micrófonos se silenciaran durante el debate cuando el candidato no está hablando.

