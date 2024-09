La cápsula Boeing Starliner regresó del espacio sin astronautas a bordo

Sin embargo, añadió: “Ahora hemos hecho aterrizar una cápsula en tierra firme en Estados Unidos. La entrada, en particular, ha sido casi perfecta, lo que no me ha sorprendido, pero cuando pienso en la misión, la entrada en sí misma ha sido perfecta, y el quemado de órbita ha sido perfecto”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.