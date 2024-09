SpaceX prepara el lanzamiento de la tripulación de Polaris Dawn en una arriesgada excursión a los cinturones de radiación de la Tierra

Si el tiempo no coopera para la oportunidad de las 5:23 am, podría haber una oportunidad más a las 7:09 a.m. ET.

La misión, bautizada como Polaris Dawn, estaba programada para despegar a las 3:38 a.m. ET de este martes. Debido al mal tiempo en la plataforma, SpaceX ha decidido no realizar el lanzamiento en su primera oportunidad este martes por la mañana, pero lo intentará de nuevo en el segundo horario programado. La nueva hora de lanzamiento es a las 5:23 a.m. ET.

