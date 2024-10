Las Girl Scouts aprueban una controvertida decisión para evitar recortes “drásticos”

El aumento de precio de la membresía fue aprobado el sábado en una reunión del Consejo Nacional, a la que asistieron 900 delegados para debatir el futuro de las Girl Scouts. Votaron a favor de subir las cuotas a US$ 45 para el año de afiliación 2026 y de nuevo a US$ 65 en 2027. Sin embargo, se trata de un aumento menor que los US$ 85 dólares por scout propuestos originalmente.

