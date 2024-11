“Tiene que cumplir”: el dilema de Trump sobre hasta dónde llegar con los indultos prometidos para los agitadores del 6 de enero

“Este es el logro supremo del esfuerzo por reescribir la historia del 6 de enero”, dijo a CNN Marcus Childress, abogado investigador de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque. “Los indultos no me cuadran. Ahora se presume una aplicación desigual de la ley. ¿Qué es el Estado de Derecho si no se aplica por igual?”.

