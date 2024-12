Por qué la elección de Trump de Jared Isaacman para dirigir la NASA está generando revuelo en la comunidad espacial

“(SpaceX) es ciertamente una muy buena competencia, no hay duda de eso… Tomo al pie de la letra lo que se ha dicho, que (Musk) no va a usar su poder político para beneficiar a sus propias empresas o para perjudicar a sus competidores, lo tomo al pie de la letra”, dijo Bezos el miércoles en la Cumbre DealBook del New York Times. “Nuevamente, podría estar equivocado, pero creo que podría ser cierto”.

