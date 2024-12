Tras años en lista de espera, una abuela de Alabama recibe un riñón de un cerdo modificado genéticamente

“Estoy encantada. Me siento bendecida por haber recibido este regalo, una segunda oportunidad en la vida”, dijo Looney en una rueda de prensa el martes. “Estoy llena de energía. Tengo un apetito que nunca había tenido en ocho años. Y por supuesto, ya saben, puedo ir al baño. No he ido en ocho años. No puedo acostumbrarme a eso”.

