Identifican el “volcán misterioso” que entró en erupción en 1831 y enfrió la Tierra

Mediante geoquímica, datación radiactiva y modelos informáticos para trazar las trayectorias de las partículas, los científicos relacionaron la erupción de 1831 con una isla volcánica del noroeste del océano Pacífico, según informaron el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.