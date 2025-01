Biden reconocerá a Hillary Clinton, Bono, Messi y otras personalidades con la Medalla Presidencial de la Libertad

La decisión del presidente de honrar a Clinton culmina una larga historia de admiración mutua entre los dos líderes demócratas y se produce después de que Bill y Hillary Clinton honraran a Biden con el Premio Clinton al Ciudadano Global en una ceremonia sorpresa celebrada en Nueva York el pasado mes de septiembre. Al aceptar el premio, un emocionado Biden agradeció a la exsecretaria de Estado “la forma en que me has ayudado, la forma en que has hablado por mí con tanta pasión”.

