Sin un salvador, TikTok será prohibida. Estas son las aplicaciones con las que los usuarios podrían reemplazarla

El miedo a la prohibición aumentó después de un informe publicado en la tarde del martes por The Information que decía que TikTok será completamente cerrado para los usuarios en EE.UU. el domingo, si no gana su apelación ante la Corte Suprema o si no encuentra un propietario estadounidense para entonces. Antes de la publicación de ese informe, muchas personas esperaban que las tiendas de aplicaciones de EE.UU. eliminaran TikTok, pero que los usuarios existentes pudieran seguir accediendo a la aplicación en sus teléfonos, al menos por un tiempo.

